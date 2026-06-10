「三重」台語發音引選舉論戰 侯友宜：兩種說法都聽過、聽得懂就好

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對於三重的台語念法要念Sam-tiông或Sann-tîng-poo，引發選戰熱議。新北市長侯友宜（中），聽得懂就好。（資料照片／林煒凱攝）

國民黨新北市長參選人李四川日前用台語提及「三重」，發音「Sam-tiông」而非「三重埔」（Sann-tîng-poo），引發熱議，進而引發藍綠論戰。新北市長侯友宜今天（10日）表示，這兩種說法他都有聽過，「聽得懂就好」。

李四川念「三重」的台語發音「Sam-tiông」被網友指為錯誤、不道地，對此，他受訪表示，他講台語60幾年，60幾年來，大家都說他是「台灣國語」，沒想到說台語也有問題。他認為「Sam-tiông」或「Sann-tîng-poo」，不能選舉操作。

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藍營指出，民進黨新北市長參選人蘇巧慧的爸爸蘇貞昌和總統賴清德總統，過去也曾說過「Sam-tiông」念法，對此，蘇巧慧說，「三重埔」「Sann-tîng-poo」聽起來很親切，不過三重現在是正式行政區，所以「三重」「Sam-tiông」也會使用，語言會隨著時間進化，尊重各界討論。

三重到底要念「Sam-tiông」或「Sann-tîng-poo」？侯友宜今在市政會議後受訪時說，這兩種說法他都有聽過，語言就是溝通的工具、感情的連結，聽得懂最重要，聽得懂就好。



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