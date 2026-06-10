「三重」台語發音成新北市長選戰焦點 李四川：選舉不用選到這樣
國民黨新北市長參選人李四川今（10日）前往三重先嗇宮，出席「新北市中藥商業同業公會80週年慶暨2026神農本草文化節」。針對近期「三重」的台語發音被質疑一事，李四川無奈表示，沒想到因為選舉，連說台語也被抹黑，「選舉不用選到這樣。」
明天為神農大帝聖誕，李四川今來到先嗇宮以三獻禮虔誠祭祀，展現對在地宗教文化的景仰。他致詞時表示，身體保健跟做工程一樣，關鍵為「打地基」，只要地基打好，房子蓋起來就穩固，身體強壯了，百病自然難以侵入。
李四川也提及，曾參與台北市第一間中醫醫院興建過程，感謝中醫藥界長期與政府守護市民朋友的健康，尤其在疫情期間，無私提供用藥及服務，守護病患，未來若接下新北市政的棒子，將繼續跟醫藥界共同打拚，守護新北市民的健康與福祉。
對於「三重」(Sam-tiông)」的台語發音遭到蘇巧慧陣營抹黑攻擊，李四川也回應，說了60幾年的台語，被質疑的只有「台灣國語」，沒有想到因為選舉連說台語也會被抹黑。
李四川強調，不管講「三重（Sam-tiông）」還是「三重埔（Sann-tîng-poo）」都是可以的，「但不能只有民進黨的人可以說，我說就不行，選舉不用選到這樣」。
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