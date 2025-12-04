三重「捆屍滅門案」軟飯男遭判死 律師不服嗆法官

張泓毅去年（2025）5月間殺害岳母、妻子與3歲繼子。（圖／東森新聞）





新北市24歲男子張泓毅去年（2025）5月間，因感情及金錢問題殺害69歲岳母、30歲妻子與3歲繼子，一審遭國民法官判3個死刑。張泓毅的辯護律師提出上訴，痛批一審審判長試圖影響國民法官心證，竟指示國民法官可以睡覺。

張泓毅去年5月1日凌晨先以枕頭及徒手勒死妻子；隔日凌晨再因40萬元債務，潛入岳母房內勒斃熟睡中岳母，同日下午逃亡再殺害3歲繼子，奪走妻子及岳母的身分證、存摺、提款卡，期間不斷盜刷岳母信用卡，直到5月12日被警方逮捕為止。

廣告 廣告

新北地院一審國民法官庭依殺人罪判處張泓毅3個死刑，張泓毅對此並無異議，但其律師不服提出上訴。張泓毅日前出庭高等法院時，坦承殺人並對法官如何量刑沒意見，但也沒有和解意願。

辯護律師批判一審有多項不當、違背法令或程序情形，稱一審審判長曾對國民法官說「可以睡覺」、「可以閉眼不看證據」，主張違反直接審理、證據裁判等原則；律師再指，審判長將1030張繼子屍體照附於卷內，試圖影響國民法官判斷。

律師團續指，張泓毅殺人時不具有計畫性，非屬犯罪情節最嚴重之罪，另據台大醫院精神鑑定報告，張泓毅有可教化、復歸社會可能，請求法官改判。公訴檢察官則駁斥上訴無理由，請求法官駁回。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

通緝犯紅燈右轉被警逮！ 拒捕推擠竟掉出「喪屍毒」

酒店小三激戰人夫200次 還向正宮「炫耀」下場慘了

快訊／國10重大事故 7車連撞「3車變形」全線回堵

