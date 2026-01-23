三重"最窄巷弄"僅1.8米! 網紅開車挑戰"地獄級窄巷"

社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導

新北三重地狹人稠，很多巷子窄到甚至只有1.8米左右，通過還得收起後視鏡。真有網紅實際開車拍片挑戰"地獄級窄巷"。這條仁化街31巷8弄，不但有畸形電線杆，路邊車子輪胎還有乍看很像鐵釘的"突起物"，讓她快嚇壞，直呼很崩潰。但記者實地查訪，凸起物其實是"軟束帶"，居民說是為了防止狗狗便溺。

網紅丘涵時常拍影片，開車挑戰各地"最窄巷弄"，這回來到三重，挑戰"地獄等級"才剛到入口處，就有卡關了，因為得閃過這根"傷痕累累"的電線杆，左閃右閃，簡直快要放棄。好不容易通過了，但可別以為這樣就沒了。一山還有一山高，下一關，路邊車子輪胎，直接"長刺"，有不少突起物，讓她快嚇壞。還以為這是住戶被撞到氣炸了，但其實這不是鐵絲或鐵釘，而是"軟束帶"，是車主為了防止寵物靠近便溺。當地住戶說，那個對車子不會有傷害，是防狗狗。陷阱關卡真相揭曉，不過對駕駛來說，依舊很有挑戰。

廣告 廣告

你敢挑戰嗎？ 網紅開車挑戰三重「地獄級窄巷」

三重狹窄"地獄巷"，網紅直呼挑戰高。（圖／民視新聞）

記者吳玟誼：「這個被稱作地獄窄巷，可以看到除了巷弄很窄之外，兩側都有很多汽機車，還有電線杆有很多的擦撞痕跡。三重仁化街31巷8弄，網紅丘涵挑戰完，直呼「這種巷子天天開？三重人真的不會發瘋嗎？躁鬱症都快發作」，但其實對當地居民來說，只是一塊小蛋糕。當地住戶說，這不會很難，以前工程車垃圾車都會開進來。

你敢挑戰嗎？ 網紅開車挑戰三重「地獄級窄巷」

三重狹窄"地獄巷"，網紅直呼挑戰高。（圖／民視新聞）

還有人表示，這還好啊，外地人是不會進來。狹窄巷弄到底難不難，有機會歡迎來挑戰。

原文出處：你敢挑戰嗎？ 網紅開車挑戰三重「地獄級窄巷」

更多民視新聞報導

三立採訪車撞銀行釀10傷！駕駛說法曝「疑1狀況失控」

三重河邊北街騎士闖紅燈 攔腰撞計程車1死1命危

獨家／三立SNG車暴衝撞彰銀 目擊者直呼阿彌陀佛急報警：我到現在還在嚇...

