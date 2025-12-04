三重「阿田油飯」傳這月回歸！饕客狂敲碗：用新台幣支持

生活中心／李紹宏報導

新北三重老店「阿田油飯」是老饕最愛，去年12月中下旬突然歇業，令人扼腕；如今傳出好消息，老店預計在今年12月底再次回歸，讓網友瘋狂敲碗，嗨喊「太棒了，好味道繼續傳承，又有口福了，一定用新台幣支持」！

三重老店「阿田油飯」相當受饕客歡迎。（圖／翻攝自Google Map）

位於新北三重電信街的阿田油飯，經營逾50年，傳統古早味油飯、貢丸湯聞名。尤其招牌油飯，以長糯米細心蒸煮，淋上特調醬汁，吃進嘴裡，口中充滿油蔥香和鹹香，相當滿足，曾創下開店4小時賣光的紀錄。不過，去年底老闆因為腰部問題，忍痛歇業。

廣告 廣告

如今，有網友在社群軟體Threads上指出，在地好滋味將於今年12月中下旬回歸，似乎是女兒要接手傳承，讓饕客相當興奮，直呼「超開心欸欸欸」、「這味道真的不能不見，人生吃過最好吃的油飯就在這」、「希望老闆身體健康~期待吃到老闆的油飯」、「小時候的回憶，從小吃到大，終於有口福了」。此外，臉書粉專「我是三重人We Are Here」也分享這個喜訊。不過正式營業資訊，還有待老闆正式公告。

更多三立新聞網報導

汽機車族注意！新北河濱「5大熱點」增科技執法 預計這一天啟用

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」！律師砲轟搞不清狀況：不懂就別亂修法

受詛咒？兒子守母喪「壓鬼床」竟險丟命 驚人真相曝光

中共2026是否攻台？命理專家曝關鍵是「他」：沒管好香港還要台灣！

