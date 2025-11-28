三重「麻妃麻辣火鍋」爆紅！產地海鮮、高檔肉品征服饕客味蕾

【警政時報 包克明／新北報導】位於新北市三重區的「麻妃麻辣火鍋」，近日在網路上如橫空出世討論度爆紅。一名蔡姓老饕指出，該店以產地直送海鮮、高檔肉品及濃郁湯底擄獲年輕族群與家庭客的味蕾，「五星級品質，路邊攤價格」寵溺消費者的心。主理人楊智凱深耕在地超過十年，店內不僅提供用心料理，更成為鄰里聚會的溫暖據點。

新北市三重區的「麻妃麻辣火鍋」店內不僅提供用心料理、貼心服務，更成為在地人鄰里聚會的溫暖據點。(圖／記者翻攝)

經常在「麻妃麻辣火鍋」消費的蔡姓老饕表示，麻妃以「無菜單」與「盲盒式上菜」的創意服務，讓每位顧客都能在私廚般的氛圍中享受驚喜感，是到麻妃麻辣火鍋消費最吸引他的點。

好滿足，「麻妃麻辣火鍋」滿滿一整桌無菜單料理、產地直送海鮮、高檔肉品征服饕客味蕾。(圖／記者翻攝)

楊智凱表示，追求提供最優質無負擔的飲食是他經營「麻妃麻辣火鍋」的初衷與堅持，店內食材每日新鮮配送，從湯底、肉品到海鮮都經他親自嚴選，以確保上桌能呈現色香味俱全，入口每一口的軟嫩香滑，豐富鮮美多層次的麻辣火鍋飲食饗宴五感新體驗，期能兼具高級經典特色與下酒菜葷素都美味的包容，極度滿足不同顧客的口味愛好需求。

「麻妃麻辣火鍋」的桌邊服務，親切尊貴，感受完全不亞於五星級飯店的水準。(圖／記者翻攝)

據了解，店內招牌包含經典麻辣湯、蹦蹦湯、祖傳滷雞爪、嫩煎韭菜餅、剁椒黃斑魚、蒜泥蒸螃蟹，以及美國去骨牛肉、西班牙伊比利豬等高品質肉品。精選海鮮拼盤包含蛤蜊、現撈小花枝、日本牡蠣杯、野生大明蝦等豐富內容，再搭配黑豬丸子、鮮蝦魚丸、老油條與各式蔬菜，讓人垂涎欲滴。

上桌了！精選海鮮拼盤包含蛤蜊、現撈小花枝、日本牡蠣杯、野生大明蝦等豐富內容，令人食指大動。(圖／記者翻攝)

麻妃火鍋的自製飲品同樣深受饕客喜愛，包括黑糖珍珠撞奶、阿嬤的紅茶、百香多多氣泡飲，以及孩子最愛的微笑麥芽糖冰棒，為火鍋饗宴增添甜蜜風味。

石頭蟹料理使用食材是店內產地直送海鮮，頂級食材，口感頂級。(圖／記者翻攝)

楊智凱分享，從現切原肉到祖傳滷鳳爪，每一口都希望讓客人感受到家的溫度。包含雲林生醃蛤蜊、辣椒拌手打拉麵、慢火煎鮮魚與剁椒蒸鮮魚等料理，也都是店內不能錯過的招牌美味，網路優質美食。

店家表示，麻妃不只是火鍋店，更是味蕾與情感的交流場域。「不吃會想念，吃了會懷念。」麻妃邀請大家踏上專屬的美食旅程，體驗獨一無二的麻辣魅力。

