三重19歲男無照酒駕撞死路人！已和解仍被重判3年半

去（2024）年9月，新北市三重發生一起死亡車禍，19歲張姓男子無照騎機車還酒駕，撞上一名唐姓路人，被害者送醫治療兩個月左右，仍宣告不治，張男事後與死者家屬達成和解，新北地院今判決出爐，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處張男3年6月徒刑，可上訴。

新北市三重一名19歲男子無照酒駕騎機車撞死路人，雖已和家屬和解，仍被判處3年6月徒刑。（圖/資料照片）

案發於去年9月10日凌晨0時45分許，張男從新北市三重區大同南路超商出發，無照騎乘普通重型機車載著朋友，沿大同南路往環河南路方向直行，不慎撞擊正步行於前方的唐姓女子，導致雙方人車倒地。造成唐女右小腿脫套傷口合併皮膚缺損、左脛腓骨遠端開放性骨折等嚴重傷勢，經送醫搶救，仍於同年11月2日宣告不治死亡。

張男送醫後測得血液酒精濃度高達176mg/dL，即血液中酒精濃度達百分之0.176，遠超過法定標準。檢警調查發現，張男於案發前一晚10時許，便在新北市三重區忠孝碼頭飲用酒類，卻仍在酒後騎車上路。合議庭審理時特別指出，張男罔顧其他用路人交通及人身安全，執意駕車行駛，不僅造成被害人生命法益無法彌補的損害，更使家屬承受莫大悲痛、難以平復。

合議庭審酌時考量，張男為正常智識程度的成年人，經濟狀況並非窘迫而無以維生，且曾有多次無照駕車的交通違規紀錄。雖然張男並無前科，但其在明知違法的情況下仍重複無照駕駛行為，顯示對交通安全的輕忽態度。

審理過程中，張男坦承犯行，並積極與被害人家屬達成和解，已給付賠償損害並取得家屬原諒。合議庭綜合考量訴訟參與人及其代理人所表示意見、檢察官求刑意見等一切情狀後，作出上述判決。本案仍可上訴。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

