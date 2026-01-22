三重24歲軟飯男犯滅門案…二審開庭！死者家屬聽「1件事」怕他逃死

張泓毅殘忍殺害3人，被害人家屬擔心他二審逃死。示意圖／翻攝自Pixabay

新北市三重區在2024年時發生滅門慘案，24歲的張泓毅殘忍殺害69歲的劉姓岳母、30歲陳姓妻子、3歲的繼子，張泓毅一審遭判3個死刑，一審認罪後由律師團提起上訴，二審21日開庭，死者家屬透露，案發至今日都沒有聽到張泓毅道歉，因此擔心二審會輕判，讓他逃過死刑。

軟飯男狠殺3家人 伴屍6日才逃亡

回顧案發經過，張泓毅跟30歲陳姓妻子婚後，家中經濟都由陳姓妻子負責支出，兩人更因經濟問題感情不睦，張泓毅在2024年4月時欠下賭債，向岳母借款40萬外，也向銀行借錢，結果逾期被催款，張泓毅因此跟妻子大吵。

2024年5月1日張泓毅懷疑在酒店上班的妻子外遇，趁熟睡時用枕頭將其悶死，在隔日凌晨又把熟睡中的岳母勒死，並在當天下午殺害3歲繼子；隨後，張泓毅將岳母、妻子財產盜走，用於網路賭博、交房租，以及將交友網站會員升級成VIP。

張泓毅犯案後還伴屍6天，期間找來水族館員工到家中清理魚缸，並佯稱家中的臭味是「死魚味」，故佈疑陣。隨後他帶著家中的寵物狗南下逃亡，在過程中還假冒死者身分跟親友發訊息報平安。最後因為陳姓妻子的親人察覺不對勁，請鎖匠破門後，在屋內發現3具腫脹的屍體，明顯死亡多日，這起滅門案件才曝光；張泓毅被捕後坦承犯行，案件由法官、6位國民法官審理，依殺人、成年人故意對兒童犯殺人罪，一審判他3個死刑，褫奪公權終身。

兇手上訴盼逃死 亡者家屬：至今沒聽過道歉

時隔2年，張泓毅的律師團提出上訴，指出新北地院審判長許必奇在停審期間，對國民法官說「可以睡覺」、「可以閉上眼睛不看證據」、「聽不懂而睡著也不要打擾」等語，質疑行為違反直接審理原則、證據裁判原則，認為張泓毅有可教化、復歸社會的可能性，再加上是衝動犯案沒有預謀，希望有機會可以逃死。

二審21日開庭，死者家屬陳姓女子透露，一審時張泓毅在庭上認罪，但是被律師告知張泓毅上訴到二審，陳女說，「我就受不了了…我就害怕了」，擔心二審輕判張泓毅，讓他逃死。陳女進一步表示，案發至今都沒有收到張泓毅一句道歉，如今再上訴代表根本沒有悔意，她認為張泓毅並非衝動犯案，尤其是在法庭上，法官好像在給他機會，就是不想判死刑。



