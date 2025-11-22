三重348元起個人韓式燒肉吃到飽！一人一爐烤肉超自由，8種肉品＋生菜小菜熟食無限續

新北三重｜金喬伊韓式燒肉

原本三重重新路二段上cp值超高的喬的一鍋，目前已改為韓式燒肉吃到飽！

價格跟內容一樣很超值，新開幕試營運不收服務費外加開爐加送鍋物，想吃趁早。

金喬伊個人韓式燒肉坐落於車流量很大的重新路二段，

鄰近天台商圈，附近捷運、公車都有，搭車前來十分便利，

若是開車前來附近天台也有附費停車場可供使用。

新北三重｜金喬伊韓式燒肉

金喬伊個人韓式燒肉價格表，平日一人只要378元，晚餐和假日全天449元，

學生、軍公教憑證件可以再折30元，等於平日最低一個人只要348元就能吃到飽。

店內空間以長型為主，座位分布於兩側，最底是自助區，

一入內就聞到滿滿的烤肉香，味道蠻重的，很在意身上會沾染味道的朋友就請三思囉。

主打個人式韓式燒肉，所以一人一爐不用搶，

店內設有幾席個人座，一個人來吃也不用覺得尷尬或不自在。

金喬伊個人韓式燒肉提供八種肉品＋三種海鮮以及小菜、炸物等吃到飽，

光式肉品區就有低脂牛、五花牛、梅花豬、五花豬、爆香腸、香烤雞翅、元氣雞胸、嫩雞腿，

調味有原味、韓式醬燒、韓式辣味、韓式泡菜等，多達15種組合。

一旁有蔬菜可以烤，喜歡吃生菜夾肉的話也提供充足的生菜可供民眾取用。

小菜也是放在自助區自己夾，當天有八款。

一旁也供應多種熟食，辣炒年糕、韓式煎餅、炸雞塊、炸餃子等。

醬料區除了基本的醬料，還有烤肉醬、煎餅醬、韓式醬油等。

飲料部分有汽水、奶茶、綠茶、熱飲等，說多不多，但也夠了。

冰淇淋是Niseko品牌，有四種口味。

先拿了四款小菜，小黃瓜有辣但鹹度不明顯，海帶芽有原味跟辣味，

吃起來全都黏呼呼的，味道也很單薄，泡菜的味道也不愛，小菜類全都打槍。

韓式煎餅拿了兩次，第一次覺得還不錯，第二次拿到的幾乎都是粉。

個人爐想烤什麼就烤什麼，自由性高，也不用擔心同行友人不吃什麼而沾染到。

不過要注意醃漬過的肉品烤到最後爐面容易有焦物，這裡無法換網，

建議用衛生紙擦拭去表層的焦化物比較好。

金喬伊個人韓式燒肉的肉片都很大片且很厚，桌上每人附有一支剪刀可使用。

肉的調味有原味、韓式醬燒、韓式辣味、韓式泡菜等，當天幾乎都有拿來吃吃看，

原味就很單純，單吃沒什麼味道，需要沾醬品嚐，不過沒有醃漬過也吃不出豬臭味。

醬燒稍微帶一點鹹味，韓式辣味、韓式泡菜都偏辣，但是辣的蠻剛好的，

不會太刺激，拿辣味的肉品就不用再另外沾醬了。

三種海鮮分別是白蝦、多利魚、奶油扇貝，第一輪會全上一次，

後面要加點再直接跟服務人員說，除了鮮蝦外，海鮮部分覺得不太ok。

試營運期間開爐就送鍋，三個人選了三個鍋。

鍋物裡面放有海鮮，白蝦、魚肉、魚板和火鍋料等，

韓式大醬鍋帶有淡淡的鹹味，調味不重，走的是清爽的路線。

清雅的韓式牛骨鍋，調味一樣淡薄，幾乎沒什麼鹹度。

海鮮豆腐鍋很單純的湯頭，不過除了料之外也幾乎不太想喝湯，幾乎無味有些可惜。

甜點有愛玉。

座位上稍嫌壅擠，桌面空間略小，要放烤肉用品還要放食材等，相當不夠用，

小菜類不喜歡，炸物普通但還算可以吃，

最推的就是金喬伊個人韓式燒肉的肉品，大塊且厚實，真的有韓式燒肉的fu，

口感口味上都不錯，可以專攻烤肉就好，以4百多的價位來說，非常划算。

金喬伊韓式燒肉

所在地址：臺灣新北市三重區重新路二段48號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-22:40

店家電話：02-2973-3377

文章來源：Irene's 食旅．時旅