三重348元起個人韓式燒肉吃到飽！一人一爐烤肉超自由，8種肉品＋生菜小菜熟食無限續
原本三重重新路二段上cp值超高的喬的一鍋，目前已改為韓式燒肉吃到飽！
價格跟內容一樣很超值，新開幕試營運不收服務費外加開爐加送鍋物，想吃趁早。
金喬伊個人韓式燒肉坐落於車流量很大的重新路二段，
鄰近天台商圈，附近捷運、公車都有，搭車前來十分便利，
若是開車前來附近天台也有附費停車場可供使用。
金喬伊個人韓式燒肉價格表，平日一人只要378元，晚餐和假日全天449元，
學生、軍公教憑證件可以再折30元，等於平日最低一個人只要348元就能吃到飽。
店內空間以長型為主，座位分布於兩側，最底是自助區，
一入內就聞到滿滿的烤肉香，味道蠻重的，很在意身上會沾染味道的朋友就請三思囉。
主打個人式韓式燒肉，所以一人一爐不用搶，
店內設有幾席個人座，一個人來吃也不用覺得尷尬或不自在。
金喬伊個人韓式燒肉提供八種肉品＋三種海鮮以及小菜、炸物等吃到飽，
光式肉品區就有低脂牛、五花牛、梅花豬、五花豬、爆香腸、香烤雞翅、元氣雞胸、嫩雞腿，
調味有原味、韓式醬燒、韓式辣味、韓式泡菜等，多達15種組合。
一旁有蔬菜可以烤，喜歡吃生菜夾肉的話也提供充足的生菜可供民眾取用。
小菜也是放在自助區自己夾，當天有八款。
一旁也供應多種熟食，辣炒年糕、韓式煎餅、炸雞塊、炸餃子等。
醬料區除了基本的醬料，還有烤肉醬、煎餅醬、韓式醬油等。
飲料部分有汽水、奶茶、綠茶、熱飲等，說多不多，但也夠了。
冰淇淋是Niseko品牌，有四種口味。
先拿了四款小菜，小黃瓜有辣但鹹度不明顯，海帶芽有原味跟辣味，
吃起來全都黏呼呼的，味道也很單薄，泡菜的味道也不愛，小菜類全都打槍。
韓式煎餅拿了兩次，第一次覺得還不錯，第二次拿到的幾乎都是粉。
個人爐想烤什麼就烤什麼，自由性高，也不用擔心同行友人不吃什麼而沾染到。
不過要注意醃漬過的肉品烤到最後爐面容易有焦物，這裡無法換網，
建議用衛生紙擦拭去表層的焦化物比較好。
金喬伊個人韓式燒肉的肉片都很大片且很厚，桌上每人附有一支剪刀可使用。
肉的調味有原味、韓式醬燒、韓式辣味、韓式泡菜等，當天幾乎都有拿來吃吃看，
原味就很單純，單吃沒什麼味道，需要沾醬品嚐，不過沒有醃漬過也吃不出豬臭味。
醬燒稍微帶一點鹹味，韓式辣味、韓式泡菜都偏辣，但是辣的蠻剛好的，
不會太刺激，拿辣味的肉品就不用再另外沾醬了。
三種海鮮分別是白蝦、多利魚、奶油扇貝，第一輪會全上一次，
後面要加點再直接跟服務人員說，除了鮮蝦外，海鮮部分覺得不太ok。
試營運期間開爐就送鍋，三個人選了三個鍋。
鍋物裡面放有海鮮，白蝦、魚肉、魚板和火鍋料等，
韓式大醬鍋帶有淡淡的鹹味，調味不重，走的是清爽的路線。
清雅的韓式牛骨鍋，調味一樣淡薄，幾乎沒什麼鹹度。
海鮮豆腐鍋很單純的湯頭，不過除了料之外也幾乎不太想喝湯，幾乎無味有些可惜。
甜點有愛玉。
座位上稍嫌壅擠，桌面空間略小，要放烤肉用品還要放食材等，相當不夠用，
小菜類不喜歡，炸物普通但還算可以吃，
最推的就是金喬伊個人韓式燒肉的肉品，大塊且厚實，真的有韓式燒肉的fu，
口感口味上都不錯，可以專攻烤肉就好，以4百多的價位來說，非常划算。
所在地址：臺灣新北市三重區重新路二段48號1樓
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-22:40
店家電話：02-2973-3377
文章來源：Irene's 食旅．時旅
其他人也在看
搭台北捷運被踩腳竟亮刀嗆聲 警方依恐嚇罪嫌送辦
58歲鞠姓女子昨天（22日）深夜搭乘台北捷運行經西門站時，在車廂內疑似被另外53歲張姓男子不慎踩到腳，雙方爆發口角糾紛；鞠女氣不過，居然從隨身包包內拿出一把水果刀嗆聲、作勢攻擊，其他乘客見狀嚇得報警。當時正好在西門站執勤的捷運警察隊員警立刻上前逮捕鞠女，及時化解一場危機。自由時報 ・ 22 小時前
宜蘭 添喜海鮮小吃：有電梯方便長輩，適合家庭聚餐
說到宜蘭熱炒餐廳推薦，你一定不能錯過在地老饕狂推的添喜海鮮小吃。不誇張，從家庭聚餐、朋友小酌，到公司部門聚會，這間都超合適！更棒的是店裡還貼心設有電梯設備，就算帶長輩或小孩一起出門吃飯也完全不擔心，超友善。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 12 小時前
台中交流道旁的隱藏版美食～王田鵝肉鮮嫩多汁、骨肉分離的美味，再搭配甘甜菜頭湯，老饕都特地繞路來吃！
王田鵝肉在台中王田交流道附近，內行的饕客都會特地繞下台中交流道來品嘗王田鵝肉。王田鵝肉沒有浮誇的裝潢與噱頭的品項，靠的就是鮮嫩的鵝肉和親民的價格，深受大肚在地人和運匠大哥的喜愛。吃完鵝肉後，附近還有新金發商行古早味珍奶、品香肉包不要錯過了！周邊美食一次KO～Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 20 小時前
北捷爆衝突！女不滿竟在「車廂內亮刀」
[NOWnews今日新聞]北捷昨日驚傳亮刀事件，一名女性疑似因與他人發生口角，突然從包包內拿出水果刀揮舞，不少乘客嚇壞，而捷運警察到場後，也將該名女性帶下車，後續依恐嚇罪送辦，捷運公司依大眾捷運法第5...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
12生肖本周運勢 屬雞者飛黃騰達、屬龍者愛情健康皆豐收
本周事業運前三名：1.雞工作：本週運勢旺盛，心想事成，為第一名。可以明確的向上司表明立場，到位的將專案完成，不居功自傲。2.龍工作：本周運勢不錯，為第二名。在公司多聽聽他人意見，對工作有幫助的主張和想法，才能取得成就。2.猴工作：本周運勢上升，同為第二名。即使...CTWANT ・ 23 小時前
逛三重三和夜市必吃這家不加醬油古法滷製的冷滷味，又香又麻又辣的川味辣度，嗜辣者直接點爆！
近期很夯的追蕾醬香黑鴨，被藝人李易介紹過後名氣大增，現在攤位越來越多，分佈各地，對想嘗試看看的朋友們選購方便許多，而三重就有追蕾醬香黑鴨的攤位，追蕾醬香黑鴨 三重店位於熱鬧的三和夜市內，逛街順便買滷味剛剛好。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 9 小時前
入選「500碗」的花蓮排隊美食！每日現炸咖哩麵包，金黃酥脆外皮一口咬下，滿滿日式微辣咖哩香氣超銷魂
在花蓮有一間全臺首創日式咖哩麵包專賣店，讓咖哩與麵包完美結合的小店「源寶屋咖哩麵包」，看似低調，卻每天都吸引著絡繹不絕的饕客前來，只為了一嚐金黃酥脆、香氣四溢的日式咖哩麵包（カレーパン），源寶屋主打以天然發酵、自然熟成的製程理念，堅持每日現炸、現賣，從麵糰發酵、內餡熬煮到油炸控制，每一步都細膩講究。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 22 小時前
金馬62得獎名單／《大濛》獲最大獎！張震成新科影帝 范冰冰奪影后隔空哭了
【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」頒獎典禮今（22日）登場，范冰冰如願拿下影后，雖然人沒到場，但透過代緯來新聞網 ・ 1 天前
迪士尼出《海洋奇緣》真人版預告！明年上映：這次種族沒爭議
迪士尼影業明年暑期鉅作《海洋奇緣》真人版，在影迷的期待下隆重釋出首支預告！除了經典金曲將再度感動人心，最讓影迷興奮的是：巨石強森將以「真面目」飾演半神人毛伊！造咖 ・ 18 小時前
突然不想去好市多？「超現實理由」曝光 掀共鳴：真的變得沒必要
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導曾經是台灣人假日熱門景點之一的好市多（Costco），如今卻有不少民眾直呼：「越來越不想去了」。近日一名網友發文分享...FTNN新聞網 ・ 1 天前
第3000位幸運客誕生！「激旨焼き鳥」加碼萬元禮遇 15年百位免費傳奇再寫紀錄
【警政時報 林家嘉／台中報導】台中知名串燒品牌「激旨焼き鳥」，創業至今堅持15年的「每日第100位免費」活動，近日終於迎來睽違已久的第3000位幸運得主。店家除了照例提供串燒免費外，更豪氣加碼超過1萬元價值的串燒、啤酒與飲料現金兌換券，讓現場氣氛瞬間掀起歡呼，成為店內話題焦點。警政時報 ・ 17 小時前
阿里山高山咖啡的溫柔傳承與質樸新篇
仙井咖啡館的故事始於2019年，由一對返鄉務農的姊弟共同創立。咖啡館的名字，取源於他們父親所創立的「仙井茶葉」品牌，這份命名，不僅是對父親創業精神的致敬，更是對家族在阿里山深耕多年、延續山林與農耕精神的一種鄭重承諾。仙井咖啡館的誕生，是希望將這份深厚的土地連結，透過一杯杯高品質的精品咖啡，傳達給更多人，打造一個屬於這片台灣高山的獨特咖啡品牌。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 23 小時前
嫌365元鹹酥雞貴？ 來台北看看「沒買齊」已475元
嫌365元鹹酥雞貴？ 來台北看看「沒買齊」已475元EBC東森新聞 ・ 1 天前
小三數學考「1897-392」最接近多少？家長怨：孩子選「1500」怎會錯
嘉義一所國小的三年級數學考題近日引爆討論，一題「1897-392」的估算題讓家長、老師與網友三方熱烈交鋒，貼文更是在網路上掀起一片討論。造咖 ・ 19 小時前
唐綺陽本週星座運勢解析：11/24 - 11/30 2025
唐綺陽本週星座運勢解析：11/24 - 11/30 2025，唐綺陽老師精闢解析本週重要星相與各星座運勢！！Voyage TV ・ 8 小時前
病毒進化？美國1人感染「H5N5型」禽流感喪生 成「全球首例」
即時中心／徐子為報導美國華盛頓州衛生官員昨（21）日證實，該州一名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株死亡，據了解，這是全球首例人類感染該型病毒而喪命。民視 ・ 1 天前
秦祥林現身大巨蛋 滿頭銀髮帥度不減
70年代華語影壇巨星、一代小生秦祥林旅居美國多年，近日專程返台力挺「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會。久違的秦祥林22日被直擊攜手老婆曹昌莉低調坐在台下，77歲的他雖已滿頭白髮，依舊帥度不減，透露來看演唱會很開心，他興奮地舉起右手比讚，更熱情揮手向粉絲們打招呼。中時新聞網 ・ 1 天前
3個漂亮女兒都拒絕出道！鍾麗緹認「想讓她們當idol」 一段話洩媽媽真實擔憂
55歲的鍾麗緹因形象亮眼，多年來擁有高知名度。她與前兩任丈夫育有3名女兒：27歲的大女兒張敏鈞（Yasmine）、17歲的張思捷（Jaden）以及15歲的小女兒張凱琳（Cayla、考拉），三姊妹不僅遺傳到媽媽的外貌與身形，近年跟著鍾麗緹出席時尚活動時，也因氣質突出而受到不少關注。姊妹淘 ・ 1 天前
院版財劃法 25日朝野首波攻防
行政院版《財政收支劃分法》修正草案亮相後，在野態度備受關注。民進黨團書記長陳培瑜22日呼籲藍白理性討論外，並透露立法院長韓國瑜21日曾找藍委賴士葆、林思銘與政院官員交換意見。賴士葆表示，政院承諾25日會把各縣市試算表送往立院，等看到試算後，國民黨團再決定是否繼續審查；民眾黨團則直接表態，將退回政院版草案。中時新聞網 ・ 1 天前
〈中華學園〉快樂遊樂園
台南市後港國小六年甲班 ◎林邑薰中華日報 ・ 1 天前