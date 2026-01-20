三重35年蔥油餅老店夫妻遭逆子37刀砍殺亡！饕客難過不捨

新北市蘆洲區中山一路120巷18日中午發生一起震驚社會的逆倫命案。67歲廖姓男子與75歲許姓妻子被發現陳屍家中客廳，現場血跡斑斑，兩人頭部及手部均有多處致命刀傷。

根據警方調查，案發時間為17日晚間9時許。36歲廖姓獨生子因不滿父母每月僅給予5000元零用錢，加上認為管教過嚴，積怨已久。當晚與父母發生激烈爭執後，持預藏的開山刀行兇。法醫相驗結果顯示，廖父身中24刀，許母身中13刀，合計37刀，刀刀見骨。

廖男供稱，當晚先以13刀砍死母親，待父親從宮廟問事返家後，再砍24刀致死。犯案後，他清洗血跡並換裝，騎機車至三重棄車，轉搭計程車逃往新莊。期間變換多種交通工具，並多次變裝意圖規避查緝。

案件曝光源於18日中午，廖父表妹陳姓女子因聯繫不上兩人，前往住處查看。她在門外撥打電話，只聽見屋內手機鈴響卻無人應門，隨即報警。警方到場請鎖匠開門，赫然發現夫妻倒臥血泊，已明顯死亡多時。

經過警方連日追查，廖男於19日傍晚6時許在新莊新泰路巷內遭巡邏員警認出逮捕。警方在其身上及背包內搜出美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗及少許現金。他落網後坦承藏於機車車廂內的開山刀即為行兇工具。

遇害夫妻在三重區仁愛街經營「小貨車蔥油餅」已35年，每份僅售25元，以酥脆餅皮與獨門辣醬聞名。這家路邊攤車在Google Map上擁有5.0顆星滿分評價，被譽為隱藏版銅板美食。廖父除賣餅外，還與表妹在蘆洲區長安街合開宮廟，擔任乩身，每週三天替信眾扶乩問事。

廖男被起底工作不穩定，2015年曾因持有第三級毒品被裁罰。十多年前曾與女友育有一名非婚生兒子，分手後由女方撫養，雙方極少聯絡。鄰居及里長表示，死者夫妻勤懇工作，感情和睦，從未對外求援家暴問題。

消息傳出後，Google地圖上店家狀態已變更為「永久歇業」。大批顧客湧入評論區留言悼念，表達對這對老夫妻的不捨與懷念。警方將依殺害直系血親尊親屬罪，將廖男移送新北地檢署偵辦。

