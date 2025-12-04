三重50年老店「阿田油飯」傳將回歸 老饕嗨翻

新北市三重「阿田油飯」經營超過50年，去年宣布歇業讓在地人感到惋惜，不過近日傳出老闆將交棒給女兒，店面預計本月中下旬重新開張。消息曝光後，一票網友直喊懷念，「回來就好，爸爸帶著我從小吃到大」、「每次經過都勾起國小的回憶，希望老闆順利交接」。

三重電信街的阿田油飯在地飄香半世紀，店內販賣油飯、冬粉湯、貢丸湯等小吃，是許多在地人用餐選擇之一，去年因老闆退休、無人接手，只好宣布結束經營，讓老饕大嘆可惜。

一名網友日前在Threads發文表示，阿田油飯是他從小學就開始吃的小吃店，當時店家是阿公、阿嬤（老闆的爸爸、媽媽）在經營，後來輪到老闆接手；去年老闆腰受傷，不得已宣布歇業，直到前幾天經過，看到鐵門竟然拉上來，於是跑去跟老闆聊了一下。

原PO透露，老闆動完手術後休養了很長一段時間，現在女兒願意接手，老闆也考慮了很久，認為現在餐飲業不好做，不過會慢慢交棒給女兒，店面預計12月中下旬就會重新開張。原PO興奮表示，「我很開心，因為爸爸還在的時候常常帶我去吃，是我跟爸爸美好的回憶。」

消息曝光立刻引發網友討論，「太棒了，油飯又回來了」、「希望老闆身體健康，期待吃到油飯」、「這味道真的不能消失，人生吃過最好吃的油飯就在這」、「小時候的回憶，從小吃到大，終於又有口福了」、「前幾天才在想念，每次經過都勾起國小的回憶，希望老闆能夠順利交接。」

