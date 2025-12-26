三重6連霸里長盜賣房產 檢求重刑

新北市三重區五順里前里長洪嘉仁涉不動產詐欺案遭收押，他多年來考取64張專業證照，多到客廳都掛不下，26日已被新北地檢署起訴。（本報資料照片）

新北市三重區五順里前里長洪嘉仁民國111年5月間，協助身體不適里民辦理補發不動產土地權狀時，趁機騙走補發的土地權狀、印鑑，再誘騙簽名，低價盜賣里民不動產，得手930萬元。新北地檢署26日偵查終結，依加重詐欺、偽造文書、洗錢等罪起訴，檢方痛批「所為惡劣至極」，建請從重量刑。

洪嘉仁現年64歲，已在五順里連任6屆，曾榮獲新北特優里長楷模，擔任里長期間不斷自我進修，擁有1個博士、3個碩士學歷，還有64張各式專業證照，還曾在大學開設法律通識課程，被稱為「學霸里長」。

新北檢調查，民國111年間5月，五順里內7旬不識字老婦遭逢喪子、長期洗腎等遭遇，因名下2筆三重區土地及建物所有權狀遺失，她信任洪嘉仁，求助洪向地政機關申請補發土地及建物所有權狀。洪藉機取得數張補發權狀，趁機竊取老婦印鑑後，再於要求老婦簽立補發權狀的委任書等文件中，夾雜房地出售同意書、房屋使用協議書、房屋租賃契約；由於老婦視力不佳、一時不察，全部簽名。

洪又以清償借貸的理由，將房產過戶到周姓男子名下，以投資、退返價金等誘因，由吳姓買家以930萬價格，購得價值2千萬元的2處不動產；再與吳簽定租賃契約，房屋「租」給老婦，並替她付租金，以免東窗事發。誇張的是，洪將贓款陸續存入徐姓女友多個帳戶，由徐女購買金融商品，以遮斷犯罪所得流向。

檢察官認為，洪嘉仁所為惡劣至極，建請從重量刑。