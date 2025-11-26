三重U-bike增3處48柱 陳啟能促同步設置解決通勤難題

248251126a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳啟能服務處特助陳俊維前（24）日會同萬壽、錦江、長福3位里長，針對三重區龍濱路周邊人行道改善工程，會勘爭取增設YouBike站點。他指出，目標很簡單，就是要配合工程，讓U-bike設點更密集、更好用，解決在地通勤的痛點。

陳俊維表示，三重龍濱路沿線住戶眾多，長期以來，周邊雖有捷運及公車站點，但缺乏YouBike站點作為轉乘樞紐，里民通勤或購物常面臨「最後一哩路」的困擾。這次新增的3處站點，共計投入48個新車柱，將大幅提升龍濱路的YouBike密度與服務覆蓋率。

陳俊維指出，具體設點於萬壽里15柱、錦江里13柱，以及長福里20柱等3處。站位將分布於龍濱路118號對面分隔島、進安宮對面分隔島及長榮路口公有地，這些站位將真正落實綠色運輸的便利性。

這次會勘，陳啟能服務處團隊成功促成U-bike設置與人行道、分隔島改善工程同步進行。這是跨局處協調效率的關鍵成果，帶來多重效益：此舉不僅有效節省了公帑，避免了未來重複開挖路面的困擾，更確保工程能以最快的速度提供市民服務。交通局對此給予正面回應，承諾將加速推動，讓民眾能儘早享有便利的通勤網絡。

陳啟能強調，推動公共自行車服務普及是重要的民生建設，他會持續追蹤進度，確保這48個新車柱能如期、如質完成設置，讓三重、蘆洲地區的通勤網絡更便捷、更完善，實踐「您放心交給我」的服務承諾。

照片來源：新北市議員陳啟能服務處提供

