三金傳奇大師范宗沛辭世 享壽65歲

記者王丹荷／綜合報導

臺灣樂壇痛失1位傳奇大師。風潮音樂今（12）日懷著沉痛的心情證實，享譽兩岸三地的「配樂鬼才」、三金大提琴家范宗沛老師，近日在家人與音樂的守護下於臺北榮民總醫院辭世，享壽65歲。

范宗沛自幼展露驚人的音樂天賦，曾擔任國家交響樂團（NSO）大提琴首席長達9年；憑藉深厚的古典音樂底蘊跨足影視配樂，以獨特的「范式旋律」精準捕捉時代的靈魂，是臺灣樂壇極少數能同時獲得金馬獎、金曲獎、金鐘獎「三金」肯定的全才音樂大師。

從 1995 年以《超級大國民》奪下金馬獎最佳電影配樂開始，范宗沛屢獲殊榮，曾2度榮獲金曲獎最佳流行音樂演奏專輯獎（1997年《慾望的聲音》、2004年《范宗沛與孽子》），更3度敲響金鐘。他以琴聲為《曾經》、《孽子》等劇作賦予靈魂，定義了臺灣文學影視音樂最深刻的聲音。

面對老友的遠行，與其並肩奮鬥近40年的風潮音樂創辦人楊錦聰深慟表示：「宗沛是我這輩子最珍貴、也最懂生活的摯友。他在藝術上的才華與對美食的講究，總能讓身邊的人感受到生活的美好。他在錄音室裡是對音符極度挑剔的鬼才，但在餐桌旁卻是個溫暖、幽默且熱愛分享的生活家。」

視范老師為領航者的音樂總監吳金黛也感性自陳：「我始終以身為范老師的徒弟為榮，當年胖叔手把手的帶我、教我，讓我成為現在的音樂人，我的每個專輯製作，背後都有祂的支持。祂是我永遠的師父，想到祂，只會記得祂的好，祂的幽默和體貼。」

目前家屬正平靜處理後事。關於後續追思安排，風潮音樂將另行公告。家屬與公司懇請外界給予私人空間，並建議喜愛范老師的朋友，在此刻播放1首他的樂曲，讓他的琴音再次溫暖大家，這便是對他最好的緬懷。「在上帝的國度裡，老師想必已換上了最輕盈的姿態，拉著琴，優雅地續奏那首永不落幕的生命樂章。」

三金大師范宗沛辭世。（風潮音樂提供）

范宗沛是臺灣樂壇極少數能同時獲得金馬獎、金曲獎、金鐘獎「三金」肯定的全才音樂大師。（風潮音樂提供）