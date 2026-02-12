三金大提琴家范宗沛辭世 享壽65歲

台灣樂壇又痛失一名音樂大師！風潮音樂12日證實，享譽兩岸三地、橫跨古典與影視配樂的「三金大提琴家」、配樂鬼才范宗沛，12日在家人陪伴下，於台北榮民總醫院辭世，享壽65歲。據了解病逝原因是因為日前心肌梗塞，雖然經醫師搶救，但仍不幸在12日上午十點多撒手人寰。

消息傳出，音樂圈與影視界同感震驚與不捨。家屬目前低調處理後事，相關追思與告別安排，將由風潮音樂另行對外公告。

范宗沛1995年以電影《超級大國民》奪下金馬獎最佳電影配樂，開啟影視配樂代表作之路；其後以《慾望的聲音》、《范宗沛與孽子》兩度獲得金曲獎演奏專輯獎，並三度敲響金鐘獎，成績斐然。電視劇《孽子》、《曾經》等作品中，他以低吟如訴的大提琴聲線，精準捕捉角色內心壓抑與時代情緒，至今仍被視為台灣影視配樂經典。

廣告 廣告

除了影像配樂，范宗沛的創作橫跨古典、爵士與跨界實驗。《水色》巧妙融合東方評彈語彙與西方弦樂質地，《熟成式》則以溫潤旋律回望生活與歲月；而在歷經病痛後完成的《鏡中大提琴》，更被視為他向生命致意的音樂告白。

在音樂成就之外，范宗沛也是圈內聞名的生活家與美食愛好者，曾親自經營餐廳，將對料理的講究，視為與作曲同等重要的創作哲學。

風潮音樂創辦人楊聰對於好友驟逝也感到不捨，他在臉書追悼「送別我生命中最珍貴的摯友」。他說，從風潮創立之初到現在，將近四十年的歲月，兩人一起做了很多夢，也一起完成了許多音樂、美食與旅行。對他而言，范宗沛從不只是工作上的夥伴，更是生活中無話不談、最理解他的老友，也是最溫暖、最風趣，也最懂品味生活的生活家。相信「在上帝的國度裡，你依然熱情地拉起大提琴，輕鬆優雅地續奏那首永不落幕的生命樂章。」音樂總監吳金黛也感性回憶，范宗沛一路提攜後進，是影響自己最深的師父。(編輯：宋皖媛)