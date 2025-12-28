三金女星「3次開刀」險失明！聖誕曬自拍揭「大小眼現況」

娛樂中心／吳宜庭報導

歌手兼演員高慧君，曾多次獲得金曲、金鐘、金馬的入圍肯定，近年卻因甲狀腺疾病引發眼部肌肉異常，導致單眼斜視，視力受到嚴重影響。為了治療這一問題，她已連續進行了三次眼部手術，並透露過程中曾一度為失明做好心理準備。儘管如此，高慧君依然堅持面對病痛，勇敢地走過這段困難的療程。





高慧君差點失明！「3次開刀」後曬自拍揭「大小眼現況」：剩最後一次了

高慧君聖誕節發文，「Merry Christmas 太多想祝福的事情。『感謝天主』代表一切」。（圖／翻攝自高慧君臉書）

在聖誕節當天，高慧君罕見地在社群平台上分享了最新的近照，並寫下：「Merry Christmas 太多想祝福的事情。『感謝天主』代表一切」。照片中，她直面鏡頭，坦然展示了自己仍然存在的大小眼狀況，並表示「就剩最後一次手術了」，透露治療進程已經進入尾聲。這份勇敢的心態也讓她的粉絲們感到敬佩，紛紛留言鼓勵，送上祝福。









貼文曝光後，眾多粉絲紛紛留言，送上溫暖的支持與鼓勵。「加油，早日康復」、「為妳祈禱，最後一次手術順利」、「聖誕節快樂喔！早日康復」、「祝手術順利平安」、「加油～勇敢的女人最美麗」，等留言充滿正能量，粉絲們紛紛表達對她的關心和祝福。

