三金影后這樣保身材？周迅吃碗泡麵 游泳20圈消耗

周迅是第一位獲得兩岸三地最高的華人電影獎，三金后冠的大滿貫，即台灣金馬獎、香港電影金像獎、中國電影金雞獎。(取材自微博)

大陸知名藝人周迅工作室在社交平台分享影片並配文：「凌晨吃泡麵，下飛機去游泳，開箱大秀定製項鍊，打卡學英語，Citywalk去試裝，在巴黎的街頭躲雨…非常美好的回憶呀」；影片中周迅透露已經三天沒有吃澱粉了，離開中國前吃了一桶泡麵，後透過游泳消耗卡路里。

綜合媒體報導，周迅作為演藝圈女神，擁有很強的影響力，影后獎項拿好拿滿，「如懿傳」開播至今已8年，仍是許多戲迷心目中的經典宮鬥劇之一；近期知名品牌舉辦新品走秀，周迅也受邀去巴黎現場看秀，工作室曬出幕後花絮，周迅拿著邀請函出鏡，簡單的扮相卻氣場十足。

不過，周迅為了這次工作提早三天斷了澱粉，一點主食都不碰，直到活動後半夜1點，才敢吃一桶泡麵解饞；女演員光鮮亮麗的背後，果然免不了挨餓。

報導指出，周迅吃完泡麵解饞後，立馬運動消耗，就為了一碗泡麵，周迅給自己加了20圈游泳消耗，如此自律難怪能維持姣好的身形。

從周迅是第一位獲得兩岸三地最高的華人電影獎，即台灣金馬獎、香港電影金像獎、中國電影金雞獎三金后冠的大滿貫； 除了「畫皮」「風聲」等知名作品，「如果·愛」、「李米的猜想」、「煙雨紅顏」則讓她獲得不少獎項。

