三金歌王坦承迷戀「女聲」！曾氣到放棄發片真相曝光

「三金歌王」文章（本名黃文章）當年以〈三百六十五里路〉、〈古月照今塵〉等歌曲打響知名度，首張專輯就活躍於兩岸、星馬等華人地區。最近，他在台灣推出「音樂文章3」首支單曲〈嚮往〉，趁宣傳空檔順道探視許久未見的香港親友。近日受訪時，被問到自己發行過28張中英文個人專輯，其中有5張是女歌手的金曲翻唱，文章坦言，自己其實相當迷戀「女聲」！

文章和媒體老友卜邦貽相識三十年，近日受邀到香港電台熱門節目「音樂抱抱」作現場直播訪問。訪問中，他分享了對女聲的喜愛。從早期的蔡琴〈被遺忘的時光〉、王菲〈紅豆〉、辛曉琪〈領悟〉到近期翻唱歐陽菲菲、A-LIN、娃娃、鄭怡、蔡依林等歌曲，他都會仔細研究女歌手的特色，再運用年輕時在紐約學到的聲樂技巧，以及從黑人老師吸收到的真假音轉換方法，找到「音樂文章」專屬的溫暖感性，也與過去高亢風格的〈三百六十五里路〉、〈故鄉的雲〉有明顯不同。

文章分享，他很欣賞王菲帶酷的空靈唱腔，錄唱〈紅豆〉時特意把原調降兩度。有朋友聽過後都感動落淚。在「音樂抱抱」的直播中，香港女聽眾最想聽到的竟是〈古月照今塵〉，喚起她們回想起老師來港教土風舞的美好回憶。文章坦言，雖然在華語歌壇走唱多年，並與不少香港天王歌后私交不錯，但始終沒有在香港市場發行粵語專輯，算是歌唱生涯中的一個小遺憾。

文章透露自己其實曾在香港錄過8首廣東歌，但因錄音期間製作人對他的咬字和發音多次提出批評，他一氣之下放棄出片。不過，卜邦貽留意到，在「致青春」專輯中，文章悄悄收錄了一首粵語歌〈詩和遠方〉，首次在香港電台播放時，聽眾紛紛大讚發音準確，也鼓勵他未來多嘗試粵語新歌。此外，文章被發現似乎特別喜歡右臉，卜邦貽還特地在香港電台資料室找到他早期在港發行的黑膠唱片，封面同樣是露出右臉，和2024年發行的「致青春」封面相呼應。

