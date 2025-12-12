「三金歌王」宣布加入台中跨年夜 阿Ken接主持再曝喜訊

阿Ken主持台中跨年。（三立提供）

「2026台中最強跨年夜」繼宣布蕭敬騰陪觀眾倒數、告五人開場、動力火車跨年後首秀等卡司，今（12日）再揭曉「三金歌王」盧廣仲、怕胖團都是表演嘉賓，主持人則為主持台中跨年近十年、想遷戶籍到台中的阿Ken（林暐恆）蟬連，他笑說：「我想要在台中置產，才有機會遷，再給我一些時間，讓我有能力在台中買房吧」。

阿Ken謙虛感謝台中市政府不嫌棄，每年都讓他能夠自在地表達「Ken式幽默」，加上台中朋友最澎湃的熱情，讓他對台中鄉親的掌聲和歡笑聲上癮，「所以新的一年就要從台中開始！」每次主持跨年都是一場體力持久戰，阿Ken說：「我們會在後台煮火鍋，喝薑茶，基本上主持到倒數的時候，我的身體是熱到可以打赤膊的！」

廣告 廣告

盧廣仲為台中跨年卡司。（三立提供）

同樣也是台中美食、夜市愛好者的盧廣仲說，「很喜歡逢甲夜市，因為之前同學在逢甲唸書，所以每次去找他的時候都會一起去夜市，最喜歡吃大腸包小腸裡面的蒜頭，因為很蒜味，很像是一種好吃蔬菜應該有的味道，喜歡一百分。」

他希望演出結束後，至少買十樣夜市食物跟同事在車上吃，搭配適合的飲品一邊等著倒數跨年，「每一年心情不一樣，2026希望可以用非常隨性輕鬆的小品食物來迎接，我非常期待，從台中一路北上到台北的這段跨年時光。」

怕胖團。（三立提供）

動力火車將在倒數後上台表演，怕胖團則接棒成為2026年上台的第一組樂團，與觀眾一起嗨到晚會結束，倒數的時候會做什麼？主唱閃亮說：「當然是在後台看前輩們怎麼帥氣地倒數。這是近距離觀摩『神級演出』的絕佳機會，順便偷學兩招，等一下上台才接得住那個氣勢！」貝斯手大寶說：「我會沈浸在動力火車的歌聲裡抬頭找煙火，那種全場大合唱的感動，光用想的就覺得會起雞皮疙瘩。」鼓手老外內心戲路線，想在倒數聲中在心裡跟2025的一切好好說再見，把心情歸零後全心全意迎接 2026 的到來。」

閃亮和大寶有志一同表示，演出結束只有一件事，就是「吃」，閃亮說：「我要立刻吃一碗控肉飯，然後把東泉辣椒醬加爆、加到滿出來！對我來說，東泉就是台中美食的靈魂，吃完這一碗再睡覺，就是完美無敵。」大寶想吃爆逢甲夜市的章魚小丸子配木瓜牛奶，「還有中華路夜市的臭豆腐跟蚵仔煎也是我的心頭好，完全無法割捨。」老外最想吃東興市「魯肉義」，但凌晨1點應該已經打烊了，「沒關係，台中美食這麼多，跟朋友聚在一起吃什麼都開心。」「2026台中最強跨年夜」在三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、台灣大哥大MyVideo播出。

更多中時新聞網報導

世界黃金協會：明年金價再漲30％

陳以文陰狠氣場大 蔡昌憲嚇到做噩夢

家醫、急診科做醫美 石崇良反對