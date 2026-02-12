三金「配樂鬼才」范宗沛65歲辭世 黃韻玲哀悼：永遠的機器怪博士

范宗沛曾擔任國家交響樂團（NSO）大提琴首席長達9年。風潮音樂提供



三金「配樂鬼才」范宗沛近日在家人與音樂的守護下於台北榮民總醫院辭世，享壽 65 歲，關於後續追思安排，風潮音樂將另行公告，家屬與公司懇請外界給予私人空間，並建議喜愛范老師的朋友在此刻播放1首他的樂曲，讓他的琴音再次溫暖大家，這便是對他最好的緬懷。

1995 年以〈超級大國民〉奪下金馬獎最佳電影配樂後，范宗沛屢獲殊榮，曾2度榮獲金曲獎最佳流行音樂演奏專輯獎（1997《慾望的聲音》、2004《范宗沛與孽子》），更3度敲響金鐘。他以琴聲為《曾經》、《孽子》等劇作賦予靈魂，定義了台灣文學影視音樂最深刻的聲音。

范宗沛曾擔任國家交響樂團（NSO）大提琴首席長達9年；憑藉深厚的古典音樂底蘊跨足影視配樂，以獨特的「范式旋律」精準捕捉時代的靈魂，是台灣樂壇極少數獲「三金」肯定的全才音樂大師。

與范宗沛並肩奮鬥近40年的風潮音樂創辦人楊錦聰哀慟表示：「宗沛是我這輩子最珍貴、也最懂生活的摯友。他在藝術上的才華與對美食的講究，總能讓身邊的人感受到生活的美好。他在錄音室裡是對音符極度挑剔的鬼才，但在餐桌旁卻是個溫暖、幽默且熱愛分享的生活家。」

黃韻玲今（2╱12）也在臉書緬懷范宗沛，不捨地說：「謝謝永遠的祢，永遠記得翹課去看『Somewhere In Time』，隔天祢就變出鋼琴譜！！謝謝祢的一切，願祢自在飛翔，永遠的機器怪博士。」

