三鐵女將遭鯊魚拖入海中！屍體飄40公里尋獲

▲美國加州女性三鐵運動員，55歲的福斯（Erica Fox）21日在晨泳時遭鯊魚襲擊，27日遺體在事故地點40公里外的岸邊被發現。（圖／翻攝自Ｘ／egg335374、mspistolicious）

[NOWnews今日新聞] 美國加州日前傳出鯊魚攻擊事件，55歲的三鐵女運動員在晨泳活動時失蹤，還有目擊者稱看到鯊魚咬住人形物體，而在一週後，遺體被打撈上岸，家屬也證實身份。

據紐約郵報報導，55歲的三鐵女運動員福斯（Erica Fox）與丈夫凡瑞瑟（Jean-Francis Vanreusel），以及當地游泳俱樂部的13名成員，21日參加晨泳活動。凡瑞瑟表示，當時他與其他成員游在妻子後面約100碼（約91公尺），就眼睜睜看著一條鯊魚把福斯拖入水中。

有成員上岸後通報目擊鯊魚傷人，海岸防衛隊一名官員稱，目擊者稱看到一條鯊魚嘴裡叼著一具人體、潛入水中。

經過一週搜尋後，福斯的屍體27日在聖塔克魯茲（Santa Cruz）的達文波特海灘（Davenport Beach）南邊被發現，距離她被鯊魚攻擊的地方約25英里（約40.25公里），身上仍穿著黑色潛水服、腳上帶著防鯊手環。

丈夫凡瑞瑟忍著悲痛、在告別式上表示「她這一生活得很精彩」。一名參加俱樂部超過10年的成員嘆說，現在還不知道要不要繼續在這裡游泳，「我們都還處於震驚、難以置信和悲痛之中，不知道接下來該怎麼辦，除了互相愛護和支持」。

福斯遇鯊魚襲擊死亡是當地73年來發生的第二起致命鯊魚襲擊事件，也是自1952年12月一名17歲男孩被鯊魚襲擊身亡以來發生的第一起。這也是福斯共同創立的Kelp Krawler 俱樂部，在短短三年半內第二次有成員遭到鯊魚攻擊。此前一名成員的腿部被咬傷，所幸被附近的槳板愛好者救了一命。

