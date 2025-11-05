三陽少主吳奕成米蘭機車展帥氣秀實力 搶攻外銷市場

〔記者楊雅民／台北報導〕全球二輪產業年度盛會—「2025年EICMA米蘭國際機車展」登場，三陽(2206)SYM機車一口氣曝光8款次世代車型，涵蓋Maxi-Scooter、通勤車、街跑與冒險車等級距，其中TTLBT、JEPARDO與JOYRIDE 3003款核心新車，以靈龜、獵豹與獅子的仿生靈感設計為亮點，力拼外銷市場。

三陽董事長吳清源的公子，三陽董事長室協理吳奕成表示，SYM在這次車展不只是秀出產品，而是透過設計語言傳遞品牌價值與世界觀，「全球90多個市場，廣度三陽已經有了，接下來要的是深度。」

他透露，三陽目前的短中長期戰略，是在穩固既有據點後，深化區域經營，讓每一個市場都能與品牌產生連結，「不只是外銷，而是輸出整個品牌生態。」

他形容，這是三陽的「世界盃模式」，不是單打獨鬥，而是與全球協力體系、經銷商、改裝體系一同出征，「一個品牌能不能走向世界，關鍵不只在行銷，也在能否與夥伴共享價值。」

吳奕成並指出，台灣是三陽的核心樞紐，目前三陽在全球3座生產基地、5個銷售據點的資料，將全部回流台灣統整，作為全球研發與決策中樞，台灣的供應鏈彈性極高，技術底蘊深厚，三陽希望在全球供應鏈重組的浪潮中，建立統一品質與標準。

