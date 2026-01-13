三陽活力125超值更超質 小資通勤族首選 新色登場加碼11000元

生活中心/綜合報導

陪伴無數通勤族，憑藉穩定品質與實用表現，成為深受市場肯定的經典車款—SYM活力 125。對於每天穿梭城市、精打細算過生活的小資族而言，活力125不僅擁有出色的油耗表現與輕鬆無負擔的維修保養，簡約卻不失質感的外觀設計，也能自然融入日常通勤與生活風格。

2026年1月活力125推出全新車色「淡嫣紫」，以低調柔和卻帶有亮點的色彩語彙，為小資生活增添細緻時尚感；同時，為回饋消費者支持，新色上市期間更祭出加碼11,000 元購車優惠，讓入手經典更輕鬆。

超級實力派活力125展現『超值更超質』

在追求極致效率的時代，SYM 活力 125秉持「超值更超質」理念，透過核心技術升級與極致的人體工學設計，精準掌握通勤族對安全與輕鬆操控的渴望，讓每一趟移動都能優雅自如。

一、日本京濱 一級油耗：新一代日本京濱噴射系統，搭配引擎優化工程，運轉穩定、耐用度高，不只省油，更省下心力，告別頻繁加油，讓通勤成為專屬妳的ME TIME。

二、小車身大空間： 25.6L的車廂空間，放入一頂2/3安全帽+1/2安全帽及雨衣、生活用品都綽綽有餘。

三、輕巧舒適UP：750mm低座高、260mm置腳空間，貼心的人體工學設定，騎乘時雙腳安穩踏實。輕量化車身與省力中柱，嬌小女生也能輕鬆駕馭，在日常通勤或生活移動中也能從容應對，為忙碌的小資族打造毫不費力的移動體驗。

四、超質穩定 安全同行：三陽獨家零後仰懸吊系統A.L.E.H.，最佳幾何配置，起步加速更穩定，安全操控雙升級。歐盟認證安全保證CBS2.0剎車系統,讓剎停更快、更穩、更安全。

活力125新色上市享8000元購車金再加碼3000元

活力 125 推出全新車色「淡嫣紫」，三陽同步加碼購車優惠回饋消費者。活力125提供8,000元購車金方案，新色上市期間再加碼3,000元優惠，現賺11,000購車大紅包，讓小資族更輕鬆入手，同時兼顧價格實惠與品質、外型質感，充分展現「超值更超質」的產品魅力。

最好上手的活力125，淡嫣紫新色正式登場，現在正是入手的最佳時機。

【活力125超值更超質 新色上市優惠加碼】

1、三陽購車補助金8,000元(直扣)

2、新色上市優惠加碼購車金3,000元(直扣)

3、政府新購機車貨物稅減徵2,000元

4、政府機車汰舊換新貨物稅減徵3,900元(鼓剎)，4,000元(碟剎)。（應徵稅額未達減徵金額之合計數者，減徵稅額以應徵稅額為限。

本活動僅限台灣本島經銷商，本公司因不可抗拒之因素，保有取消或變更活動內容之權利。機關車、特販車、網購及大賣場車不適用。

政府新購機車貨物稅減徵2,000元，以政府公告為準。

政府汰舊換新貨物稅應徵稅額未達減徵金額之合計數者，減徵稅額以應徵稅額為限，以政府公告為準。

政府汰舊換新貨物稅減徵4,000元，以政府公告為準。

詳細介紹請至活力125官網→ https://tw.sym-global.com/vivo125

活力125促銷→ https://tw.sym-global.com/newslist-55-page133