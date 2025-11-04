三陽穩內衝外 拚2028年銷百萬台

三陽工業4日在米蘭機車展一口氣發表8款次世代車型，涵蓋Maxi-Scooter、通勤車、街跑與冒險車等級距。三陽工業董事長室協理吳奕成表示，將以「穩內銷、衝外銷」作為整體發展戰略，使每個市場都能與品牌產生連結，持續朝2028年內外銷100萬台目標邁進。

三陽今年以「自然為師、機械為語」為主題發表全新車系，展現完整產品布局，其中TTLBT、JEPARDO及JOYRIDE 300等3款核心新車，以靈龜、獵豹與獅子的仿生靈感設計為亮點，從外觀、性能到騎乘體驗皆大幅升級，持續透過設計語言傳遞品牌價值與世界觀。

吳奕成表示，三陽布局全球90多個市場，廣度已經有了，接下來要的是深度，「我們不只是外銷，而是要輸出整個品牌生態」，希望透過三陽的「世界盃模式」與全球協力體系、經銷商、改裝體系一同出征、走向世界。

吳奕成表示，即便三陽採全球分工，但全球3座生產基地、5個銷售據點的資料，都會全部回流台灣統整，台灣作為全球研發與決策中樞，也是核心樞紐，這是因為台灣的供應鏈彈性極高，技術底蘊深厚，可在全球供應鏈重組的浪潮中，建立統一品質與標準。

至於產品方向，吳奕成表示，三陽將持續追求品牌年輕化，未來不再僅是銷售產品，而是講故事、談風格，像是今年米蘭機車展主題「Roar with Nature」，就是透過仿生機械語彙，讓產品從視覺到精神都有生命力，透過追求心占率，有讓人持續期待的新鮮感。

油電策略方面，吳奕成表示，電動車市場經歷熱潮後逐漸回歸理性，無論是油車或電車，關鍵在能否找到更環保、更有效率的能源解決方案，日前發表的PE3增程概念，正是融合油電優勢的中間解法，未來不排除跨界合作，打造共用會員、生活聯名的行動平台。