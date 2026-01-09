三陽董事會通過資產處分案 估稅前獲利2.75億元

三陽工業（2206）資產活化成果再添一筆。公司於昨（8）日董事會通過與耀達建設共同開發案「金矽谷NO.25」的資產處分案，將該案其中一層樓以總價新台幣6.09億元出售給興櫃軟體公司系微（SystemVision），預計分回約3.16億元，初估可認列稅前處分利益約2.75億元。

若以三陽目前股本78.37億元估算，該筆交易可望貢獻每股盈餘約0.35元，為2026年度獲利注入即時活水。

「金矽谷NO.25」開發潛力豐厚 一層即獲利近3億

此次出售的資產為「金矽谷NO.25」大樓12樓A至F戶共6戶，合計房屋面積約831坪、土地面積約99坪，並附帶18個車位。該合建案於2025年4月30日經董事會核准，由耀達建設負責銷售作業，今年1月經展茂不動產估價師聯合事務所評估，整體鑑估價達6.06億元，與實際成交條件相近，交易價格具合理性。

「金矽谷NO.25」前身為三陽內湖新明服務廠，自2020年動土，市場預估整體案量上看百億元。本次僅處分單層樓即可創造約2.75億元獲利，顯示該案開發價值不容小覷，也為後續潛在資產處分奠定良好基準。

積極盤點資產 活化策略帶動財務體質升級

三陽指出，處分資產主要目的在於活化不動產、提升資金運用彈性，並強化財務結構，獲利將於土地與建物所有權完成移轉後認列。除了本次交易外，三陽近年也持續推動多項資產再利用計畫，包括新竹安駕中心1.5萬坪土地建物出售，以及竹東土地合建分售案，皆為資產活化的重要布局。

此外，三陽位於內湖總部園區的合建案已分得2棟大樓，受惠於台塑總部進駐與周邊產業聚落效應，帶動商圈租金與詢問熱度攀升，目前出租率穩定。業界人士指出，若未來市場價格合適，不排除三陽進一步出售部分樓層，以實現潛在獲利。

本業穩健、資產靈活 雙引擎推動長期成長

隨著汽機車銷售業務持續穩定成長，三陽也同步以「資產靈活運用」作為第二成長引擎。三陽強調，未來將審慎評估各項資產配置與投資效益，兼顧穩健經營與股東報酬，持續推動公司長期發展。

