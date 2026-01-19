三階段把握黃金成長期！ 吃好、睡飽、運動是長高關鍵





【NOW健康 吳思奕／台北報導】常聽到「孩子的成長只有1次」，每一個成長階段都是獨一無二且無法重來的過程。在這門只能交卷1次的必修課裡，家長與照顧者要如何扮演著關鍵的支持角色，往往影響孩子往後一生的發展。孩子的成長發育與否達標，身高能否再多長1至2公分都是家長琢磨的重點。以下將為家長及照顧者解開孩子成長發育的密碼，在關鍵階段掌握正確觀念。



嬰兒、兒童與青春期 影響成長的關鍵因子各不相同



影響孩子身高的因素包含遺傳、子宮內因素、藥物、疾病及生活習慣等。而依據不同的生長速度及關鍵影響因子，可將成長分為3個重要階段：重視營養的嬰兒期（0至4歲）、由生長激素及甲狀腺素等荷爾蒙主導的兒童期（4歲至青春期前）以及受性荷爾蒙影響的青春期。

青春期開始的時間因人而異。台北慈濟醫院遺傳醫學中心主任謝秀盈指出，當男孩出現睪丸變大、女孩出現乳房下方摸到硬塊或是胸型隆起等第2性徵時，代表孩子開始步入青春期。然而，性徵的變化有時可能不易察覺，建議家長及照顧者可藉由觀察孩子是否開始長粉刺、痘痘或男生是否出現鬍子等一些明顯的外觀變化作為判斷依據，以把握孩子成長最後的黃金時間。



養成好習慣有助長高 吃得好、睡得飽、規律運動



在兒童期與青春期時，家長及照顧者應協助孩子養成良好的生活習慣，藉以刺激生長激素分泌，讓孩子能「吃得好、睡飽飽、規律運動長高高」。謝秀盈表示，在孩子成長的關鍵時刻，建議讓孩子晚上8點後避免攝取澱粉、水果或含糖的飲食（若有吃東西的需求，可提供牛奶）、每日（含假日）10點前進入深度睡眠、每天進行中度運動30分鐘以上（每回合堅持至少10分鐘）、飲食力求均衡，且1日3餐不可少、少吃脂肪、內臟、甜食及太油或太鹹等加工食物、每日攝取乳品類至少1.5杯（約500c.c.），以補充成長所需之鈣質、蛋白質等營養素。





▲謝秀盈指出，孩子想長高，關鍵在於均衡飲食、充足睡眠與規律運動。（圖／財團法人藥害救濟基金會提供）



女孩8歲、男孩9歲前出現第2性徵 恐是性早熟



謝秀盈指出，性早熟會導致生長板提早閉合，是縮短孩子成長黃金期的主要原因。提醒家長或是照顧者，若是孩子的身高低於同齡孩子的第3百分位，或是1年生長速度小於4公分，就應警覺孩子是否有生長遲緩的可能。以外，女孩8歲以下或是男孩9歲以下，突然快速抽高（達到半年內長超過4公分 ），或是在上述年齡（或更早）觀察到孩子出現第2性徵，也可能為性早熟的徵狀。無論上述何種情況，建議家長或照顧者盡早帶孩子至小兒內分泌科或小兒新陳代謝科門診諮詢，經由醫師檢查評估後，再決定是否需要藥物介入治療。



普遍來說，治療生長遲緩或是性早熟的藥物以針劑為主，且必須搭配良好的生活習慣，才能有好的治療效果。由於這類藥品的健保給付標準較為嚴謹，臨床上常見家長選擇自費施打。然而，藥物治療本身仍有其限制存在。如：施打生長激素雖然能提升生長速度，但仍難以讓孩子超越遺傳身高的上限；而性荷爾蒙抑制劑則無法有效延緩因肥胖問題導致生長板加速關閉等問題。



謝秀盈表示，治療成功的關鍵在於孩子、家長（照顧者）甚至其他家人，彼此之間建立良好的溝通與合作關係。共同就治療限制、藥品風險、藥品費用、孩子長期打針的心理壓力、生活習慣的配合等可能發生的問題進行充分的溝通，並達成共識。家長或照顧者也應多加傾聽並尊重孩子的想法，避免因家長與孩子對身高的期待值不同，或是因安排過多課後才藝或補習而壓縮孩子睡眠與運動的時間，導致孩子無法配合治療計畫。



依年齡規劃成長環境 陪伴孩子一起健康長高



建議家長或照顧者可透過每學期開學測量身高體重時，檢視孩子的成長情形，盡量讓體重與BMI維持在15至85百分位，並在孩子成長的不同階段，協助孩子打造優良成長環境，如0至4歲時培養孩子良好的飲食及睡眠習慣；5至8歲時鼓勵孩子找出喜歡且能夠持之以恆的運動，陪伴他們身體力行；9至12歲時與孩子討論成長的目標，傾聽並尊重孩子對於身高、生活模式、課業、才藝的想法，找到可以共同努力的方向。



此外，心理的支持也不可或缺，尤其針對是身高矮小的孩子，家長或照顧者更應該建立其正確的價值觀，重視雙向溝通，了解他們的需求。日常生活中，可透過一些小技巧，如：將日常用品放置於適當的高度讓孩子拿取；鼓勵孩子多參與課外活動或是喜愛的運動；提醒家中長輩與老師，勿以言語貶低孩子的身材，也不要因孩子身材矮小而輕視他們的能力。應以孩子的年齡給予任務，建立孩子的自信心，成為孩子最強大的後援。



# 首圖來源／Freepik



