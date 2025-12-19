「三隻狗」祕密？龍樹亭神明生日藏的梗 3百年信仰揭秘

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

你知道嗎？台灣廟宇故事百百款，但跟「狗」有關的太子爺，你有聽過嗎？在嘉義朴子的龍樹亭，它是間低調卻超過300年歷史的廟宇，裡面主祀觀世音菩薩與三太子。廟不大，但一踏進去，立刻能感受到濃得化不開的歷史感，以及神秘的「三隻狗」！

嘉義朴子龍樹亭。（圖／寶島神很大）

原來這三隻狗不是寵物，而是當地人最可愛的記憶暗號：

六月十九——觀音媽生

七月十九——中元普渡

九月初九——太子爺生日

三個大日子，用三隻狗串起來，信徒一聽就會記得，堪稱最萌行事曆。

六月十九日為觀音媽的生日。（圖／寶島神很大）

九月十九日為太子爺公的生日。（圖／寶島神很大）

根據廟方表示，這裡早在康熙五年（1666）就已建廟。雖然早期只是一間草寮，但信仰力量滿滿。廟裡珍藏的匾額、文獻，都是百年來信眾感念觀音媽與太子爺慈心庇佑，所留下的重要見證。別看廟小小一間，對當地人來說，這裡就是朴子地區最核心的信仰中心，無論是身體、事業還是家庭平安，大家第一個想到的都是這裡的觀音媽及太子爺公。

龍樹亭為朴子地區最早的廟。（圖／寶島神很大）

位在龍樹亭的北營旁邊，就有著一家四代傳承的麻油工廠。現場一踏進去，那麻油香氣簡直像在跟你打招呼。年輕的第四代返鄉接棒，衣服被油煙薰到透亮，也依然打拚。

傳承四代的麻油工廠。（圖／寶島神很大）

三十年來每天到太子爺前行禮致謝。（圖／寶島神很大）

他說家裡能平安、事業能順利，全都感謝太子爺。最感動的是——他們家的麻油不只香，還拿下有「食品界米其林」之稱的ITQI最高榮譽三星獎及二星獎！但即使得獎，他們依然每天到太子爺前行禮致謝，完全不忘本。

三十年來每天到太子爺前行禮致謝。（圖／寶島神很大）

每年九月初九，太子爺聖誕是龍樹亭最熱鬧的一天！轎班人員有人請假回來服務、有人為還願而來、甚至從外地搬來的人，也因受到庇佑而主動成立轎班。不只如此，還有超有創意的「唐伯虎點六香」，出來發放太子爺公加持過的糖果，這些創意不是為了好玩，而是居民表達「感謝、敬意、歡喜」最真誠的方式。

唐伯虎點六香。（圖／寶島神很大）

太子爺加持過的糖果。（圖／寶島神很大）

在地還有一家三代傳承的米麩老店，從阿公時代開始，就固定來龍樹亭拜拜，這就是和太子爺「互相的情分」。有人用麻油謝神，有人用糖果、有人用米麩、有人用創意裝扮——不同方式，同樣虔誠。

在地三代傳承的米麩老店都會固定用米麩祭拜太子爺。（圖／寶島神很大）

在地三代傳承的米麩老店都會固定用米麩祭拜太子爺。（圖／寶島神很大）

龍樹亭雖然不華麗、不巨大，但這裡的每一位信眾、每一口麻油香、每一碗米麩、每一個笑容，都在告訴我們，信仰真正的力量，來自人心的溫度。而那三隻可愛的小狗，更是守著庄頭三百多年的祕密提醒。

