三電信雙11開搶！抽iPhone 17、影音3折起、限量11元AirPods

【記者趙筱文／台北報導】雙11購物節開打，三大電信業者中華電信、遠傳電信、台灣大哥大紛紛推出限時優惠與抽獎活動搶攻換機潮。從抽iPhone 17 Pro、Switch 2到影音訂閱6折，甚至AirPods限量11元搶購，各家都端出誠意滿滿的方案，吸引新申辦與續約用戶。

中華電信推出「雙11狂BUY購物節」，即日起至11月14日止，於網路門市申辦行動、HiNet光世代或MOD指定方案並完成登錄，即可抽合約期內月租費等值最高Hami Point 6萬點，還有週週抽iPhone 17 Pro與Switch 2。續約升級精采5G指定方案最高可獲得1111點Hami Point，申請贈點方案最高再送16,100點。原號漫遊每日最低21元起，月租用戶申辦還能抽東京來回機票。

台灣大哥大則鎖定影音與寬頻族群，即日起至11月30日止，網路門市或App申辦指定專案可抽Switch 2瑪利歐賽車世界主機同捆組，11月12日前購物滿3,888元或搭配門號方案，再加碼抽iPhone 17 Pro與Momo幣回饋。MyVideo年卡限時3折，原價3,000元、現僅888元；台灣大寬頻1G光纖方案特價799元，再送Momo幣2,000點。凡申辦月租1,399元以上搭配iPhone 17系列方案並完成登記，即可參加「2026 F1日本大獎賽尊榮朝聖之旅」抽獎。

遠傳電信雙11活動持續至11月30日，主打每週二上午11點開搶AirPods 4限量11元優惠，每週僅兩組幸運名額。新申辦或攜碼指定方案最高送3,511遠傳幣並享5G流量體驗，續約用戶於網路門市申辦任一方案可抽5,000元遠東百貨禮券，申辦指定資費再送最高1,500元折價券。另有國際漫遊與預付卡買一送一等優惠，部分方案再加碼抽iPhone 17。

三大電信今年雙11優惠各有亮點，中華電信主打抽獎與Hami Point回饋，遠傳以AirPods限時11元搶購與3,511遠傳幣回饋吸睛，台灣大哥大則結合影音娛樂與豪華旅遊獎勵。無論消費者是想換新機、升級5G還是入手家電與影音服務，都是入手的好時機。

台灣大雙11購物節最大獎可抽總價值逾20萬元的「2026一級方程式賽車日本大獎賽尊榮朝聖之旅」。台灣大哥大

