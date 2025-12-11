三電信OTT熱門影劇榜單揭曉 韓劇、台劇、動漫三分天下

【記者趙筱文／台北報導】三大電信OTT平台陸續公布2025年度影劇館成績單，從收視排行、會員成長到內容結構來看，台灣串流市場已不再只是比拚片量，而是逐漸走向「精準分眾」的內容經營模式。整體趨勢顯示，觀眾核心喜好高度一致，但三大電信各自選擇不同切角承接需求，也讓平台定位明顯分流。

中華電信Hami Video公布，2025年影劇館+總收視較去年成長近三成，網路付費訂閱用戶數翻倍成長。戲劇方面，由獨家韓劇《我的完美秘書》拿下年度收視冠軍，中華電信自製台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》則憑藉金鐘獎加持持續推升觀看動能；電影收視主力集中在動畫類型，《名偵探柯南100萬美元的五稜星》奪下年度電影冠軍，多部哆啦A夢系列與獨家動畫穩定吸引家庭觀眾。動漫、兒童與台綜內容同樣表現亮眼，綜合節目收視年增近5成，顯示Hami Video持續以全齡向與親子市場作為核心防守區。平台近年也導入AI智慧推薦與聊天機器人，藉由降低選片門檻提升用戶黏著度。

廣告 廣告

台灣大哥大MyVideo則從數據面展現內容結構轉變。平台公布2025年3大收視趨勢，分別為動漫「破圈」成長、台劇持續霸榜，以及公共議題與調查型內容明顯升溫。動漫館觀看人數年增37%，《我獨自升級》穩坐年度冠軍，同時「美食×日常」療癒番打進非核心動漫族群；戲劇館前10名中，台劇占5席，《零日攻擊》以高度現實議題奪下年度戲劇收視第一，帶動平均觀看分鐘數年增26%。電影館則受惠動畫與好萊塢動作片的長尾效應，全年觀看小時數成長超過4成。內容策略也反映在營運成果上，MyVideo返利黑卡付費會員數年增45%，顯示以數據放大內容價值、帶動會員轉付費的模式逐漸成形。

遠傳friDay影音則持續鞏固「韓綜大本營」定位。2025年年度收視冠軍由獨家韓綜《Biong Biong地球娛樂室3》奪下，不僅開播首周刷新平台歷史紀錄，也成功推升整體轉付費會員年增20%。戲劇端延續男神與系列作策略，《臥底高中》、《模範計程車3》等作品衝出亮眼成績；日劇方面，《宛如粼光夫婦日和》在榜單中表現突出。動漫榜同樣由高人氣IP續作主導，帶動免費會員觀看人數年增20%。根據NCC資料，遠傳friDay影音已連續第3年蟬聯本土OTT平台付費訂閱第一，顯示粉絲向內容對訂閱轉換仍具高度效益。

台灣大公布「2025 MyVideo年度影音排行榜」，MyVideo人均觀看次數年增近10%，返利黑卡付費會員數年增45%，展現內容策略與會員經營的成效。MyVideo提供

若交叉觀察三大平台榜單，不難發現台灣觀眾的核心偏好其實相當一致，包括情緒代入感強的戲劇、具安全感的長期IP，以及能夠放鬆、療癒、低理解成本的內容形式。差異不在於觀眾愛看什麼，而在於平台選擇用哪一種內容形態，去承接不同情境下的觀看需求。中華電信以家庭與全齡市場撐起穩定基本盤，台灣大以數據導向放大內容結構與討論度，遠傳則透過韓綜與粉絲經濟拉高付費轉換。

在電信本業成長趨緩的背景下，OTT影劇館已不再只是加值服務，而是留客、撐方案與提升用戶價值的重要工具。從2025年的成績單來看，台灣OTT市場正在走向更清楚的分眾經營時代，誰能在「對的內容」與「對的觀眾」之間接得更準，將成為下一階段競爭的關鍵。

《模範計程車3》開播即空降遠傳friDay影音年度第五，創下戲劇類首周收視新高。friDay影音提供

三大電信公布2025年度OTT代表榜單，從戲劇、綜藝到動漫的熱門作品全面曝光，也揭示各平台在付費會員成長與內容策略上的差異。中華電信、台灣大哥大、遠傳電信資料、AI製表

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

BTS田柾國戀愛Winter消息沒著落 先公開另個喜結連理好消息

獨家｜黑心診所「逆時針」來源揭曉！通通是體驗包 原廠可若夫這麼說

真沒色色！千人斬網美逃過印尼15年重罪 約了15男竟是做這事

