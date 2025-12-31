三顧股東豪擲3.65億 誰押注再生醫療黑馬？

搶在2026年元月《再生醫療雙法》上路前夕，一項低調卻指向未來的決策提前落下。三顧拍板私募3.65億元——真正值得追問的，不是金額，而是時點：為什麼是現在？

內資親自出手，是信心還是押注？

2025年12月30日，三顧董事會通過辦理私募普通股，總募集金額高達3.65億元。不同於一般募資尋求外部市場，本次全由公司2大股東吳振隆與副董事長陳宗基參與認購。

三顧表示，核心股東在此關鍵時點加碼，是對三顧財務體質、治理方向與產業前景的支持。對內而言，這是穩盤；對外投資人而言，則是一種「用真金白銀做出的宣示」。

政策與產業翻頁前的動作

三顧指出，本次私募主要因應未來營運與產業發展資金需求，強化財務結構，並提前卡位再生醫療新制度啟動後的市場成長機會。

政府推動《再生醫療法》及《再生醫療製劑管理條例》，象徵產業正式邁入制度化與規模化的新階段。衛福部長石崇良也曾公開強調，再生醫療發展「不該讓劣幣驅逐良幣」，顯示主管機關對合規、長期投入業者的重視。

在這樣的背景下，企業的每一筆投資動作，都被放大成方向指標，「留下來的人，才能真正參與未來。」生技圈人士說。

這筆錢將真正流向哪裡？

三顧指出，私募所得資金將用於充實營運資金、支應未來發展需求，並改善財務結構、降低經營風險。

換句話說，這3.65億元不是短線槓桿，而是長線耐力，是讓公司能在制度轉折期站穩腳步，也支撐再生醫療相關領域的長期布局。

在制度尚未揭幕之際，三顧的大股東已先行落子。至於這一步，會否成為黑馬啟程的起點，答案正在時間裡慢慢浮現。