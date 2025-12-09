三餐乖乖刷牙還蛀牙？醫揭「最傷牙習慣」害牙齒琺瑯質被磨掉

「醫生，我每天都很認真刷牙，為什麼還是蛀牙、牙齦發炎？」45歲的劉小姐每天飯後一定刷牙，刷得勤勞又用力，甚至連牙齦都不放過，但口腔問題卻依然層出不窮，直到她近日至新竹台大分院牙科部就診後，才發現問題在「錯誤的刷牙方式」造成。國人近8成有牙周病！刷牙重點不是力氣而是「角度和細節」

根據衛福部「2021-2023年度我國成年及老年人口腔健康調查計畫成果報告」中顯示，18歲以上的民眾78.7％有牙周健康問題，例如出血、牙結石、中重度發炎狀況等；若單看65歲以上，則是86.2％有牙周狀況。牙周附連喪失（意指牙齒與牙齦、牙槽骨之間原本緊密相連的組織結構被破壞或流失，其嚴重程度是判斷牙周病關鍵指標）在18歲以上民眾中則有36.2％有此情形，這比例並不算低。

新竹台大分院牙科部醫師莊雅淳表示，門診中常見很多人以為刷牙愈用力愈乾淨、特定區域沒刷到，導致牙周病和蛀牙問題反覆發生。她提醒：「刷牙重點不是力氣，而是角度和細節。」

她建議，刷毛應斜向約45度，輕柔地在牙齦與牙齒交界處來回清潔，若擔心力道不好拿捏，坊間部分智慧型電動牙刷具壓力感測與App回饋功能，可協助掌握刷牙力道與時間。

電動牙刷得更乾淨？3大潔牙工具挑選指南

大多數民眾對於牙齒的清潔工具該怎麼選擇也有疑問。莊雅淳醫師表示，目前主要的牙齒清潔工具，可以掌握以下原則來選擇：

牙刷： 建議使用小刷頭、刷毛柔軟細緻（小於0.23毫米）的尼龍或人造纖維牙刷，以利深入齒縫與牙齦溝部位進行清潔。

牙線、牙間刷： 用於牙縫部位的清潔。牙線適合牙縫緊密、牙齦健康的人；有牙齦退縮、牙周病或牙縫變大的族群，使用牙間刷能比牙線更有效地清除鄰接面牙菌斑。

電動牙刷：短期研究顯示，電動牙刷可多去除約10％的牙菌斑，並有助改善牙齦發炎，但因研究差異大，仍缺乏一致的長期結論，是否使用，應依個人預算與習慣選擇。其中，旋轉震盪式電動牙刷通常為圓形刷頭，能旋轉震動，清除力強，適合牙菌斑多或戴牙套者；音波式則利用高頻震動產生微氣泡水流，溫和不刺激，適合牙齦敏感的人使用。

飯後別急著刷！酸性食物軟化琺瑯質「等30分鐘」再動手

值得注意的是，英國BBC報導指出，很多人有飯後立即刷牙清潔的習慣，但這可能對琺瑯質沒有好處。

夏馬爾（Sharma）醫師表示，「理想情況下，應該在早餐前刷牙，不要在吃了酸性食物後立刻刷牙。」如果要飯後刷牙，那麼最好在吃飯和刷牙間留出一些時間。

這是因為食物和飲料中的酸性物質，尤其是果汁或咖啡中的酸性物質，會軟化琺瑯質，如果之後立即刷牙，就會磨損琺瑯質。

克里斯（Chris）醫生則建議，飯後用水漱口以去除一些酸性物質，如果早餐後刷牙，至少等待30分鐘後。

3情況是牙周病警訊盡早就醫

莊雅淳醫師提醒，刷牙並非愈用力愈好，以輕柔手法搭配適當的牙刷、牙間刷清潔，才能有效去除牙菌斑、維持口腔健康。若發現刷牙時常流血、牙齦紅腫敏感或牙齦退縮等狀況，就該盡快就醫請牙醫檢查，這些可能是牙周病初期的警訊。

建立正確潔牙觀念、養成良好清潔習慣並定期接受牙科檢查，才是預防牙周病與蛀牙的根本之道。



