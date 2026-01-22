三餐照吃卻沒體力！醫揭「4食物」越吃越累 肉圓也上榜

記者鄭玉如／台北報導

三餐照常吃卻仍疲倦？減重醫師陳威龍提醒，精緻澱粉、高糖甜點、含糖飲料及高脂食物會讓血糖波動、代謝下降，使人更容易感到疲憊。（示意圖／PIXABAY）

有些人三餐照常吃，卻還是感覺疲倦、提不起精神。減重醫師陳威龍提醒，很多時候不是沒吃，造成無精打采，而是「吃錯東西」，導致血糖波動、代謝失衡，反而讓人越吃越累。

陳威龍在YouTube頻道列出，4類食物讓人容易疲倦，第一種是「精緻澱粉」，白飯、吐司、麵條等高精緻澱粉，會讓血糖快速上升後驟降，剛吃完就可能出現頭昏、眼皮下垂、精神不濟的情況；再來是「高糖甜點」，許多人習慣餐後來份甜點，雖然短時間內會帶來愉悅感，但長期攝取會造成血糖大幅波動，形成「越吃越想吃」的惡性循環。

廣告 廣告

第三種是「含糖飲料」，尤其是珍珠奶茶，喝下去時嘴裡咀嚼感好，可能覺得清醒，但2小時後血糖快速下滑，疲倦感隨之而來。最後是「高脂食物」，例如肉圓、薯條、甜甜圈等，過量攝取可能導致慢性發炎、代謝下降，使人更容易感到疲倦。

陳威龍提到，若要吃得健康、保持元氣，建議選擇低GI澱粉，如糙米、藜麥、蕎麥；還有餐餐多元搭配，補充足量蛋白質與膳食纖維，幫助血糖穩定；少喝手搖飲，改喝水、無糖茶或黃瓜水，降低血糖波動。只要掌握上述飲食原則，不僅減少疲倦感，還能維持身體活力。

更多三立新聞網報導

職場抗壓王！「4星座」遇壓力變更強 對手最怕遇到他

她每天吃「水果」！1個月甩肉10kg卻慘送ICU 醫示警很要命

「洗雞肉」害全家中毒！譚敦慈揭慘痛下場：「錯誤1動作」細菌到處噴

冷風吹增猝死率！醫揭沒保護「3部位」 穿再厚也冷死

