三餐照吃卻沒體力！醫揭「4食物」越吃越累 肉圓也上榜
記者鄭玉如／台北報導
有些人三餐照常吃，卻還是感覺疲倦、提不起精神。減重醫師陳威龍提醒，很多時候不是沒吃，造成無精打采，而是「吃錯東西」，導致血糖波動、代謝失衡，反而讓人越吃越累。
陳威龍在YouTube頻道列出，4類食物讓人容易疲倦，第一種是「精緻澱粉」，白飯、吐司、麵條等高精緻澱粉，會讓血糖快速上升後驟降，剛吃完就可能出現頭昏、眼皮下垂、精神不濟的情況；再來是「高糖甜點」，許多人習慣餐後來份甜點，雖然短時間內會帶來愉悅感，但長期攝取會造成血糖大幅波動，形成「越吃越想吃」的惡性循環。
第三種是「含糖飲料」，尤其是珍珠奶茶，喝下去時嘴裡咀嚼感好，可能覺得清醒，但2小時後血糖快速下滑，疲倦感隨之而來。最後是「高脂食物」，例如肉圓、薯條、甜甜圈等，過量攝取可能導致慢性發炎、代謝下降，使人更容易感到疲倦。
陳威龍提到，若要吃得健康、保持元氣，建議選擇低GI澱粉，如糙米、藜麥、蕎麥；還有餐餐多元搭配，補充足量蛋白質與膳食纖維，幫助血糖穩定；少喝手搖飲，改喝水、無糖茶或黃瓜水，降低血糖波動。只要掌握上述飲食原則，不僅減少疲倦感，還能維持身體活力。
看似清爽竟是糖王！營養師揭「3早餐地雷」害血糖狂飆：吃了更想睡
現代人生活忙碌，早餐經常隨便吃，但吃錯容易造成精神不濟。營養師張語希指出，許多人早餐不是亂吃，而是不知道怎麼選，對此分享「早餐的實用避雷清單」，例如「果醬吐司搭配甜奶茶」，看起來清爽，但含糖量高，恐害血糖飆太高，讓人昏昏欲睡。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4則留言
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 4則留言
夏子雯-貼近你生活的營養師分享，近期門診看了兩位很年輕的女生，分別是28歲、32歲，抽血報告數值都很漂亮、空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但卻都有胰島素阻抗數值偏高的問題，一問之下，發現都有睡眠品質不好的問題！ 胰島素阻抗和睡眠品質 兩者關聯密不可分 其實，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係，彼此會互相影響，形成一個惡性循環，提升得糖尿病的風險。夏子雯指出，長期睡眠品質不佳或是不充足時，除了會感到很疲憊、精神不佳外，身體還會啟動一連串的壓力反應： 1、壓力荷爾蒙升高、胰島素敏感性下降當睡眠不足時，會使壓力荷爾蒙分泌增加，像是皮質醇會促使肝臟製造更多葡萄糖、腎上腺素則會使交感神經活性上升，這都會降低細胞對胰島素的敏感性、使血糖升得更高。 2、身體呈現慢性發炎狀態長期的睡眠不足，會導致身體產生慢性發炎反應、體內的游離脂肪酸濃度會增加，長期會損害胰臟製造胰島素的功能，並加劇胰島素阻抗。 睡得好真的超重要 這樣改善睡眠品質 1、建立規律作息：盡量每天在固定時間睡覺和起床，即使是週末也一樣2、充足日照：白天有充足的陽光日照，增加夜間褪黑激素分泌、幫助入睡3、營造良好睡眠環境：確保常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
吃得少卻更胖，甚至變成「泡芙人」，其實是吃錯方法。營養師陳冠蓉分享，一名雙寶媽為了減肥，一天只吃一餐，體脂率竟高達57%，讓她非常崩潰，其實只靠意志力減重，單純的少吃多動，流失的多半是水分與肌肉，若想減去脂肪，飲食方式也要調整，例如每餐攝取蛋白質、蔬菜與「優質碳水」，體脂率才會逐步下降。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2則留言
市場買回來的蔬果、肉品，烹煮前如何清洗？大有學問。無毒教母譚敦慈表示，生雞肉不建議清洗，若是帶有血水，可輕放入水中浸泡，避免水花四濺，污染其他食材。對此分享案例，她的親戚曾因先洗肉再洗蔬果，導致全家感染沙門氏菌，出現嚴重腹瀉。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
冬季當令的茼蒿價格親民、香氣特殊、營養豐富，成為國人火鍋桌上不可或缺的食材。農業部表示，只要挑對品種、清洗確實、掌握正確料理方式，便能兼顧美味與健康。《優活健康網》特摘此篇分享大葉、小葉茼蒿的差別以及食用方式，這個冬天也能開心吃茼蒿。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
她坦言，自己本來就是容易囤積、代謝偏慢的易胖體質，胖的時候連喝水都能重1斤！所以比起追求短期爆瘦，她更在意的是「怎麼吃才不容易再反彈胖回來」。而下面這套阿嬌親自實踐的飲控方式，重點其實很生活，照著做她說5天就能穩定瘦下來。阿嬌主要遵循的是簡化版的211飲食法，...styletc ・ 4 小時前 ・ 3則留言
台灣已正式邁入高齡社會，根據內政部統計，65歲以上人口已突破17％，而隨著年齡增長，「肌少症」成為健康照護的一大新挑戰。肌肉不僅是展現動力的來源，更與免疫、代謝、骨骼健康密切相關，若缺乏足夠肌肉，將大健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
健檢報告看見紅字，別只會吃水煮餐！營養師曾建銘表示，有5種「廚房神物」是降膽固醇的隱藏版救星，像是大蒜、肉桂等，都能有效降低壞膽固醇。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
進入2026年，新的一年大家都希望能平安健康、好運旺旺來。不過每年磁場都在變，想知道2026年誰身體最勇健？誰又要小心意外跟病痛找上門？趕快來看看民俗專家楊登嵙老師怎麼說，教你如何趨吉避凶，把健康顧好健康2.0 ・ 11 小時前 ・ 18則留言
國人40歲以上脂肪肝發生率達40%，50後則上升至50%，不僅可能導致肝硬化，脂肪肝也會導致胰島素抗阻，形成代謝症候群，引發糖尿病、高血壓、腎臟病、心血管疾病，甚至部分癌症的發生也與它有關。腸胃科醫師梁程超也曾罹患脂肪肝，他靠「半醣飲食＋調整進食順序」，搭配超慢跑與7分鐘運動，成功在1年半內減重18公斤，身體年齡減輕11歲！他究竟怎麼做到的？幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 1則留言
一名成績優異的14歲男國中生，自從升上國二後，性格出現轉變，又遇到課業壓力與人際互動問題，從原本偶爾情緒低落，演變成明顯的焦慮、憂鬱、失眠與社交退縮，甚至「拒學」，診斷為青少年憂鬱症。衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹表示，經醫療團隊、家庭與學校的三方合作，透過藥物與認知行為治療，國中生才重拾信心並重返校園。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1則留言
隨著飲食精緻化、肥胖、生活型態改變，糖尿病出現年輕化趨勢。新陳代謝科醫師林毅欣分享，一名40歲微胖女子為了減肥，早餐、午餐幾乎只吃水果，1個月內成功甩肉10公斤，但身體狀況卻急速惡化，就醫檢查發現血糖飆破600mg/dL，確診糖尿病急性重症「酮酸中毒」，緊急送進加護病房。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
一名75歲張姓老翁因右耳反覆出現耳痛、耳脹症狀，甚至不斷流出惡臭膿液，在診所治療多日仍未見改善。轉往大醫院檢查後，病況出現恐怖反轉，張翁不僅外耳道紅腫積膿，更出現顏面神經麻痺導致右臉癱瘓，家屬見狀嚇得跪求醫師救命。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
超市常見食材也能控制血糖。營養功能醫學醫師劉博仁提到，蓮藕、山藥、牛蒡是天然的降血糖三寶，還有助於消化，他曾收治一名體態偏胖的女性，原本有貧血問題，她聽取建議食用蓮藕3個月後，貧血與排便狀況明顯改善，體態也順利瘦下來。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 少子化台灣，每一個新生兒都格外珍貴，尤其是搶救早產兒。衛生福利部台北醫院日前就收治一名懷孕僅28周的產婦蔡小姐，曾有兩次早產病史，因落紅與劇烈腹痛，緊急被送醫，醫院第一時間啟動「高危險妊娠產兒照護團隊」，緊急進行安胎與接生準備，最終在醫療團隊深夜接力守護下，體重僅1320公克的早產男嬰平安誕生。 衛福部台北醫院婦產科...匯流新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
腫瘤科醫師廖志穎近日在臉書粉絲專頁分享一項飲食小知識，指出「麵包先冷凍再回烤」有助降低升糖指數，不僅能讓血糖上升更平穩，也能減少慢性發炎、降低癌症風險。醫師強調，減糖並非完全不吃澱粉，而是透過更聰明的飲食方式，為身體打造不利癌細胞生長的環境。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
不少男性普遍認為雞佛可壯陽，但泌尿科醫師陳鈺昕表示，這種說法缺乏科學依據，且雞佛膽固醇含量極高，吃多不但無法增強性能力，反而可能對身體造成負擔，若想強化性能力，應選擇含鋅、瓜胺酸、Omega-3脂肪酸與抗氧化物的食物，例如生蠔、南瓜籽、深海魚類、深色蔬菜下手。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
有一種「變瘦」，連醫師和營養師看了都害怕。吃對營養所｜建銘營養師分享，最近看到新聞，心裡很沈重。醫師說了一句很重的話： 「糖尿病，可能是早期發現胰臟癌的唯一機會。」 這3種狀況不是變瘦 是身體在求救 胰臟癌被稱為「沈默殺手」，早期幾乎無症狀。 一旦出現痛感或黃疸，往往已有8成是晚期了。但身體其實有發出「求救訊號」，只是常被忽略。如果你或家中長輩，出現以下「非預期」的變化，請提高警覺： 1、50歲後才突然「新發現」糖尿病 2、沒有刻意減肥，體重卻直線下降 3、原本控制良好的血糖，突然失控 研究顯示：出現這些徵兆，未來3年內罹患胰臟癌的風險，是一般人的8倍。簡單說，血糖高傷胰臟，胰臟壞了血糖更失控。 這是一個惡性循環。這時候的高血糖，不是你偷吃糖，而是胰臟已經撐不住了。 新聞說要「少吃糖」，但吃對營養所｜建銘營養師強調，不是完全戒糖就能防癌 ，重點是建立「抗發炎的代謝環境」。少喝含糖飲、精製甜食；穩定血糖波動（吃低 GI、搭配蔬菜）；保住肌肉量（這點對長輩超重要）。如果你發現身邊有人「最近突然瘦得很快，又剛好檢查出血糖問題」不要只恭喜他變瘦，也不要只叫他少吃甜的。請帶他去回診、做詳細檢查。常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1則留言
關節一痠痛，就只能靠止痛藥嗎？其實從日常飲食下手，也能幫助舒緩不適，像是鮭魚、鯖魚、雞蛋、莓果類、深綠色蔬菜，都能幫助舒緩關節痛。 舒緩關節痛飲食祕訣 營養師張宜臻指出，關節痠痛常伴隨發炎反應健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言