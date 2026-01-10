三高奪命6.1萬人超越癌症！醫警告：慢性病成國人最大健康殺手

根據衛生福利部2024年公布的國人十大死因統計資料顯示，與三高相關的慢性疾病所導致的死亡人數約達6.1萬人，已遠超過癌症的5萬4032人，顯示慢性病已取代癌症，成為威脅國人健康的最大隱形殺手。

三高奪命6.1萬人，遠過癌症威脅

為什麼台灣人死於三高相關疾病的人數會超越癌症？國泰綜合醫院心血管中心心臟內科主治醫師、輔仁大學醫學系臨床助理教師郭志東指出，台灣癌症死亡率下降，主要得益於政府積極推動的「五癌篩檢」政策，讓許多癌症患者能在早期階段就被發現，並即時介入治療，癌症的控制情況也相當理想，大幅提升了患者的存活率和生活品質。

此外，隨著癌症治療技術不斷進步，讓許多癌症患者即使與病共存，仍能維持穩定健康的狀況，罹癌者的平均壽命和一般民眾之間的差距已明顯縮小，平均僅約3到4年，能夠過著有品質的日常生活。

超高齡社會，慢性病患人數逐年攀升

然而，相對於癌症的樂觀進展，慢性病的現況卻顯得日益嚴峻。郭志東坦言，慢性病患者的確越來越多，台灣已邁入超高齡社會，平均每5人就有1位是65歲以上的長者，隨著平均壽命延長，血管老化讓慢性病的發生率年年攀升。

郭志東認為，年紀增長固然是慢性病患增加的關鍵因素，但並非唯一成因，隨著現代生活型態的改變，如飲食習慣不佳、外食比例過高及運動不足等問題，國人代謝失衡與生活壓力增加，也都在無形中加速了慢性病的惡化。

三高控制不佳，當心致命併發症

郭志東指出，三高疾病是指高血壓、高血糖、高血脂，三者常常不是單獨出現，而是彼此牽連、互為因果，形成惡性循環，並可能引發多種嚴重併發症，大幅提高死亡風險，對人體健康的威脅不可輕忽。

1.心肌梗塞、中風

高血壓、糖尿病和高血脂，往往會影響心臟與腦部的大血管健康，血壓長期過高會造成血管內壁受損，而過多的膽固醇則容易在受損血管中堆積形成斑塊，導致血流不順、甚至阻塞，進而引發嚴重的心血管事件，是導致心肌梗塞和中風的主要原因之一。

2.心衰竭、心律不整

三高會使心臟血管承受較大的壓力，或造成血管阻塞，導致心臟肌肉逐漸疲乏、功能下降，最終可能引發心衰竭，心衰竭患者常出現心律不整；若未能及時控制，恐增加猝死的風險。

3.周邊血管阻塞

當血糖長期控制不佳時，會形成血管粥狀動脈硬化，導致血液循環不良、動脈血管壁受損，加速血栓形成，進而提高心肌梗塞與中風的風險。

糖尿病不僅會損害大血管健康，更會在全身造成潛在的小血管傷害，常見原因是小血管病變，導致周邊血液循環不良，進一步引起周邊血管阻塞，造成組織缺血、壞死，甚至嚴重感染需要截肢。

4.腎衰竭、洗腎

三高對腎臟的影響，常是漸進且難以察覺的，從早期的微蛋白尿發展到蛋白尿，再到腎功能逐步惡化，最終可能走向需要長期洗腎的地步。洗腎不僅大幅影響生活品質，也可能因電解質異常導致心律不整，甚至發生猝死等危及生命的併發症。

「三高疾病的併發症變化多端，且常常同時出現在同一位病人身上。」郭志東臨床觀察發現，像是心肌梗塞、中風或需要洗腎的患者，多半同時也有膽固醇、血壓和血糖的異常，多重共病的情況，不僅讓治療變得更加複雜，也會大幅提高慢性病患者的死亡風險。

（記者郭岳潭，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

