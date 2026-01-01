三高婦心衰竭瀕危 跨科複合式血流重建助心功能回升

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

63歲的陳奶奶長年患有高血壓、高血脂及糖尿病，近三個月來逐漸出現呼吸急促、胸悶不適等症狀，經心導管檢查後發現，其左前降支完全阻塞，左迴旋支亦嚴重狹窄；心臟超音波顯示左心室收縮功能僅剩不到30％（正常為 50～60％），確診為因冠狀動脈阻塞引起的「缺血性心肌病變」，屬於慢性心臟衰竭的高風險族群。

台北慈濟醫院心臟血管科主治醫師楊凱文指出，為了進一步評估心肌狀況，醫療團隊安排心臟核磁共振檢查，確認患者仍有可挽救的心肌組織。經心臟內科與心臟血管外科跨團隊討論，並與患者及家屬充分溝通後，決定採取「複合式冠狀動脈血流重建」的治療策略，期望在降低手術風險的同時，達到最佳的心肌灌流效果。

達文西微創繞道手術重建血流 心功能明顯改善

楊凱文表示，先以達文西機械手臂進行微創冠狀動脈繞道手術，取左內乳動脈作為繞道血管，重新供應左前降支血流；後續再由心臟內科醫師透過心導管方式，處理左迴旋支的狹窄問題。術後患者恢復良好，左心室收縮功能明顯進步，目前已返家並於門診定期追蹤。

心臟主要由三條冠狀動脈供應血液與氧氣，分別為左前降支、左迴旋支及右冠狀動脈。其中左前降支負責左心室前壁與心室中膈，是心臟最重要的收縮動力來源，一旦發生嚴重狹窄或阻塞，最容易引發心肌缺血、心肌梗塞，進而導致心臟衰竭。

複合式血流重建結合內外科優勢 為複雜冠心病新選擇

楊凱文指出，高風險族群包括中年男性、長期吸菸者，以及罹患三高、慢性腎臟病或曾有其他血管病變的患者，常見症狀為呼吸喘、胸悶、下肢水腫等。根據衛福部 2022 年死因統計，國人平均每22分鐘就有1人死於心血管疾病，長年高居十大死因前兩名。

在治療選擇上，冠狀動脈疾病可透過心導管支架置放或外科手術處理。支架治療較適用於單一血管狹窄或手術風險較高者；外科手術則適合多條血管嚴重狹窄或阻塞的患者。近年發展的複合式冠脈血流重建，結合微創冠狀動脈繞道手術與經皮冠狀動脈介入治療，能兼顧長期通暢率與低侵入性，為複雜冠心病患者提供更彈性的治療策略。

微創手術傷口小、恢復快

楊凱文說明，傳統開胸繞道手術需鋸開胸骨、傷口長達10至15公分，術後疼痛及感染風險較高；達文西微創手術則僅透過三個8毫米孔洞取血管，並於肋骨間開5至7公分小切口完成吻合，能減輕病人負擔。

此外，左內乳動脈因長期通暢率佳，被視為繞道手術的黃金血管，臨床研究顯示，接至左前降支後10至15年，仍可維持九成以上通暢率，是目前治療左前降支阻塞的最佳選擇。

醫師提醒：胸悶、呼吸喘勿輕忽 把握可逆轉時機

楊凱文提醒，三高患者務必規律服藥與追蹤控制，一旦出現胸悶、呼吸喘、活動耐力下降等症狀，應及早就醫檢查，及時介入治療，才能把握心臟功能尚可逆轉的黃金時機，避免走向嚴重心衰竭甚至器官衰竭的結局。

