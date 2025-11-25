三高年輕化別怕 中醫師教你用食療養生
陳昭仁／佑昌馬光中醫診所院長
現代人飲食失衡，年紀尚輕者飲食和生活不規律，導致「三高-高血壓、高血糖、高血脂」或「脂肪肝」年紀有逐年年輕化的趨勢。三高的併發症尤其錯綜複雜且難治，在搭配藥物下，如何讓自己漸漸減少藥物使用，甚至回復到健康的身體；甚至是在發現有三高體質時，透過較簡單方便的食療，以及中醫藥的調理，防止真正疾病的產生，是中醫在預防醫學上的強項。
三高自我檢測表
三高初期可能在血液檢查上無法顯示，但是如果有下列症狀或生活習慣，就表示您有容易擁有三高體質:
1.長期疲倦或睡眠不足熬夜、偶爾會出現高血壓、頭暈耳鳴。
2.長期飲食不正常(隔餐太久、少量多餐、暴飲暴食、每天一杯冰冷甜、精緻加工食品)。
3.飲酒、抽菸、經常吃甜點零食。
4.皮膚膚況不佳(暗沉、萎黃、浮腫、脫屑、搔癢)。
5.體重異常(過胖或過瘦)、肌力不足、腰圍過大。
6.大便異常(便祕或大便黏膩、有異常味道)、小便異常(經常泌尿道感染、尿不淨感)。
7.長期服用大量不明保健食品藥品。
預防三高，中醫從脾胃著手調理
想要真正做到自我保健防三高，首先要了解為什麼中醫師總是提及「脾胃」、「健脾袪濕」。
現代醫學與保健知識，對於腸胃道的重視與治療愈來愈重視，這與中醫的理論不謀而合，甚至連很多腦部、神經學、自體免疫疾病等難治疾病，現今醫學研究顯示也與腸胃道有關；而減糖、多運動更是在中醫2000餘年的《黃帝內經》、五禽戲中就多次提及。
因此我們可以得知，脾胃是中醫五臟(肝心脾肺腎)中的根本，我們其他四臟的正常運作，靠的就是脾胃臟腑的正常消化代謝食物後，提供能量所供應；如果脾胃功能不全，當然會牽連到其他器官。所以很多保健醫學常常在推廣益生菌，是有其一定的理論基礎；而中醫則是透過中藥、食療，來改變或調整脾胃的功能，讓腸胃道內可以繁殖良好的菌叢，達到「益菌生」的功效。至於大家常聽到的「濕氣重」，主要原因之一常常就是因脾胃功能失常，導致排濕的效果變差，所產生的病理性產物稱為「濕」。
發現有三高體質時，透過較簡單方便的食療，以及中醫藥的調理，防止真正疾病的產生，是中醫在預防醫學上的強項。（圖／陳昭仁醫師提供）
中醫勸導不要吃冰的真正原因
有了上述這一層觀念，是否就可以了解為什麼中醫師經常耳提面命說：「不要吃冰」、「不要吃太甜、太鹹、太辣、烤炸物」、「多運動，多流汗」，有沒有發現都快聽煩了。
人畢竟有口腹之慾，在身體狀況尚佳時，其實身體是能夠去代謝這些飲食所殘留的不好物質，但是再好的引擎，沒有保養，終究有一天會出問題，久而久之就會慢慢出現身體的一些不適症狀：皮膚搔癢、濕疹、蕁麻疹、過敏性鼻炎、經常感冒、疲倦四肢無力、思考能力變差、失眠、消化不良、大小便不正常、月經異常等小症狀；進而慢慢在體檢上出現紅字愈來愈多的情況。而濕氣在身體檢查最常見不外乎就是三高，高血壓、高血糖、高血脂，還會伴隨高膽固醇、肝臟、腎臟功能不佳、白血球或免疫指數異常等。
經常遇到來就診中醫的患者，都會說到中醫治療就是「慢慢來」，或者有很多人的觀念是「中醫就是慢慢調」，總歸就是一種「很慢」的醫學，其實不然!!!
綜合上面的鋪陳，在身體經年累月經過我們不正常的飲食生活習慣後，終於壓到了最後一根稻草，打破原本健康的平衡，試問有哪種醫學可以在寥寥幾天就建立修復回正常的身體呢？有時候高級汽車大保養都要一週了，更何況是比汽車精細無數倍的人體呢？
所以預防三高不外乎就是從生活習慣和飲食習慣做起，以下粗略列幾項：
1.多透過運動流汗，而非藉由外在烤箱或泡溫泉的方式；真的沒辦法運動時，可經常泡腳或藥浴。
2.避免熬夜或補足睡眠債。
3.經常按摩腹部或按壓足三里；有排便異常或肝膽腸胃問題者，可試著每天順時針(從右下到左下ㄇ字型)按摩腹部30下。
4.飲食清淡：少油、少鹽、少糖、盡量食用原型食物、減少食物過度烹煮。
5.定期健康檢查。
6.找一位信任的中醫師，可以提供您寶貴的專業醫療與保健。

中醫食療養生-五色薏燉飯
準備食材
豬肉絲50公克、耐煮時蔬(青花椒、秋葵、紅花椒、紅蘿蔔、香菇、黑木耳、山藥)200公克、老薑3片、蒜頭剝2-3顆、香菜或其他辛香料(迷迭香)少許、橄欖油1小匙、薏仁100公克、鷹嘴豆30公克。
料理方式
1.薏仁(先浸泡2-4小時)、鷹嘴豆先泡水(鷹嘴豆較難泡發，泡一晚至一天)、豬肉切絲用老薑川燙、蒜頭切碎、時蔬依個人飲食喜好口感切丁或切絲,備用。
2.以橄欖油將豬肉絲加入蒜末炒香，後再加入已泡發好的薏仁、鷹嘴豆。
3.鷹嘴豆與薏仁和水的比例：1:2.5(或3)，加入水，以火將煮滾後，倒入切好的時蔬拌勻,關小火悶燉煮約10-15分鐘。
4.最後加鹽、黑(白)胡椒拌勻後即可起鍋，再加入香菜(迷迭香)點綴與提香，即可食用。
食材介紹
• 薏仁:味甘、微寒，可以健脾除濕，清熱排膿，對於三高體質又伴隨有筋骨關節灼熱腫脹、或者皮膚膚況不佳者尤宜。
• 山藥:味甘，性平(溫)；主效是補中益氣健脾，對於三高從根本腸胃著手，可幫助提升整體體質，誠如神農本草經所言：補虛羸、補中、益氣力、長肌肉。
食用說明
• 食用方式: 可每日食用，尤其對於長期藥物控制三高不佳者，從食療下手，搭配中醫師調配藥物，藥食雙管齊下，效果更佳。
• 注意事項: 有消化不良或食用後腹脹者，可減少鷹嘴豆的用量；若有慢性腎病、孕婦、痛風病史者，則應遵從中醫師衛教後再開始食用。
原文出處：三高年輕化別怕 中醫師教你用食療養生
