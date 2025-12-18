三高年輕化趨勢擋不住！30至39歲族群18.7%有高血脂 國健署向30萬青年喊話：善用篩檢服務

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

隨著生活飲食型態改變，三高呈現年輕化趨勢，衛福部國健署今（18）日公布統計數據，在30至39歲的國人中已有18.7%高血脂、9.7%高血壓、2.5%高血糖。國健署提醒，成人預防保健服務已由40歲下修至30歲，目前提供30至39歲民眾每5年一次、40至64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年一次篩檢。

國健署指出，成人預防保健服務提供的頻率，依不同年齡層與健康風險而設計，服務內容包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、尿液檢查、衛教諮詢等，可有效針對國人常見六項問題（血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及身體質量指數）及早介入。

國健署也說，為使健康檢查服務更具效益，今年起衛教諮詢的部分更增加慢性疾病風險評估、腎病期別提示、提供每週運動150分鐘、健康餐盤均衡飲食等衛教資訊，以提升民眾健康識能。

依據去年十大死因統計，三高（高血脂、高血壓、高血糖）慢性病占十大死因的50%，且跟去過往5年間的國民營養健康調查顯示，30歲以上國人三高盛行率於30-39歲人口有高血脂占18.7%、高血壓9.7%及高血糖2.5%，並隨年齡增加而上升。多數年輕族群自覺風險偏低、症狀不明顯，易錯失早期介入契機。過去40歲才開始提供成人預防保健服務服務，已不足以因應現代生活型態與慢性疾病年輕化的挑戰。

國健署長沈靜芬提醒，成人預防保健服務從114年1月1日起將年齡下修至30歲，希望國人從30歲開始，就把健康當作最重要的投資，提早預防，才能減少未來的醫療負擔。成人預防保健服務不只是檢查，更是一套完整的健康促進策略，新制的推動，讓更多年輕族群能及早接受檢查，建立健康意識，並透過專業醫療建議調整生活習慣。

國健署補充表示，全國目前已有7千家醫療院所可提供成人預防保健服務，民眾可以上網查詢及預約。

