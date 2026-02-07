三高患者與長者年節需持續健腦！ 寫春聯、打麻將都算





【NOW健康 吳思奕／台北報導】 隨著農曆新年9天連假的到來，家家戶戶正準備迎來團圓的喜悅。然而，對於患有高血壓、高血糖、高血脂（簡稱「三高」）的中老年族群與失智者而言，這段長假卻隱藏著對大腦健康的潛在風險。天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑呼籲，年假期間飲食結構的改變與生活節律的紊亂，極易成為誘發認知功能退化的觸媒，呼籲民眾應透過維持「健腦生活型態」，落實失智症預防與延緩。



高血壓、糖尿病與年節飲食不當 恐加速失智風險



陳俊佑指出，國際研究證實，高血壓是血管性失智症的顯著危險因子，若收縮壓長期高於160 mmHg且未妥善控制，罹患阿茲海默症的風險是正常人的5倍之多。至於高油脂、高熱量的年節飲食，也會讓未來罹患阿茲海默症的相對風險上升3倍。

此外，年假期間常見的糖果、糕點、果汁等，若攝取過量將導致高血糖環境，而糖尿病患者罹患失智症的機率，約為一般人的2～2.5倍。再加上親友相聚經常熬夜談天，恐會加速類澱粉蛋白在腦部沈積。因此，若年節生活型態未加以節制，對大腦健康無疑是一種傷害。



4招改造年菜 捨棄油炸、增加纖維與優質蛋白質



針對年節飲食，陳俊佑建議可採取「麥得飲食」（MIND Diet）原則，這套飲食法結合了地中海飲食與得舒飲食的優點。根據研究顯示，它能有效延緩大腦老化達7.5年。以下為年菜改造的4點建議：



【建議1】佛跳牆健康轉型： 傳統佛跳牆充滿炸物，建議可將炸芋頭改為蒸或滷，排骨則換成去皮雞胸肉，並加入香菇、娃娃菜等大量纖維，降低熱量並守護大腦。



【建議2】年年有餘油脂優化： 捨棄油炸，採清蒸富含Omega-3的鯖魚或秋刀魚，能提供大腦所需的抗氧化物。建議長者每日蛋白質攝取量，以每公斤體重 1.2～1.5g為目標。



【建議3】長年菜纖維加乘： 芥菜應避免與肥豬肉一起燉煮，可改以蔬菜高湯提鮮，起鍋前撒上堅果碎，達成麥得飲食中「綠葉蔬菜＋堅果」的強強聯手。



【建議4】零食策略性替代： 以原味堅果或毛豆取代精緻糖果，或是攝取莓果類。但也需要注意水果攝取應限量，避免過量果糖轉化為三酸甘油脂，加重脂肪肝風險。



長假娛樂 做家務、玩益智遊戲比看電視更有益身心



在長假期間的娛樂安排上，建議以腦動、身動、人際互動為原則。



【原則1】益智活動勝於電視： 打麻將、玩橋牌需進行計算與策略思考，是優質的腦力訓練活動。近年流行的桌上遊戲亦能增進跨世代互動，透過學習新規則建立神經連結。



【原則2】賦能家務練習： 應鼓勵長輩「多動手」，如：帶領孫輩寫春聯或包水餃等，這屬於複雜的執行功能練習。



【原則3】運用科技社交對抗孤獨： 真正的護腦社交在於有人分享憂苦與快樂。獨居長者可透過視訊與遠方親友、同學們通話，分享過往的人生故事，這種懷舊療法對維持認知功能有顯著效果。



年假三高族群計畫 藥物不中斷、維持黃金活動比例、防走失



為確保年假期間健康不打烊，陳俊佑建議三高族群應制定具體的行動計畫。



【計畫1】黃金活動比例： 每天有健腦活動、3餐注意蛋白質與蔬菜的攝取、每天維持7～8小時的充足睡眠，1周至少進行150分鐘的體能活動（如：飯後健走20分鐘、初一或初四到廟中祈福、到親朋好友家中走春、天氣好時可以親近大自然）。



【計畫2】藥物不中斷： 門診多於過年期間停診，慢性病處方箋可提前10天領藥，確保降血壓、降血糖等藥物不中斷。



【計畫3】防走失策略： 春節人潮擁擠，對於疑似認知減退的長輩，出門前應先拍照，並配置GPS定位器或身分識別卡。



最後，陳俊佑提醒，長假期間容易帶來社交壓力，若感到疲憊，長輩應適時設置「暫停時間」，自行到安靜空間休息，深呼吸一下或練習身體掃描。他也呼籲大眾，失智症預防與延緩不是口號，而是每1天日常的生活實踐，透過腦動、身動、人際互動、健康飲食、充足睡眠與慢性病自我管理，共同守護最珍貴的大腦資本。



基金會承辦日照中心、開辦失智據點 守護長者每1天



天主教失智老人基金會自1998年成立迄今已28年，秉持「為失智長者打造1個愛的世界」的理念，創立全台第1所專責失智照顧機構「聖若瑟失智老人養護中心」，建立本土化、個別化的照顧模式，透過多元活動延緩退化、提升失智者生活品質。去年3月，基金會在東湖區承辦東湖日照中心，同年9月，又在萬華區開辦迦納子花甲樂園失智據點，不僅增加了服務量能，也讓更多家庭能得到安心的支持。



基金會將持續積極推動全國失智症宣導防治教育與社會倡議，落實「認識他、找到他、關懷他、照顧他」21世紀失智長者照顧宣言，讓社會看見、理解並接住每1位失智者。這條守護失智者的路，需要更多溫柔而堅定的力量同行，誠摯邀請社會大眾以實際行動捐款支持，讓愛與專業得以延續，陪伴每1位失智長者走過尊嚴而安心的每1天。



