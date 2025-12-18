三高提前找上門！免費健檢「滿30歲就可做」 逾30萬青年受惠

記者蔣季容／台北報導

三高年輕化，成人健檢年齡今年（2025）已下修至30歲。（示意圖／資料照）

成人健檢年齡下修至30歲！衛福部國健署今（18）日表示，調查顯示30至39歲國人中，已有18.7%高血脂、9.7%高血壓，2.5%高血糖，三高呈現年輕化趨勢。而根據2024年十大死因統計，三高慢性病佔了50％，對此，國健署今年（2025）已將成人預防保健服務已由40歲下修至30歲，至今逾30萬青年受惠。

根據2024年十大死因統計，三高（高血脂、高血壓、高血糖）慢性病占十大死因的50%。2019至2023年國民營養健康調查顯示，30歲以上國人三高盛行率於30至39歲人口有高血脂占18.7%、高血壓9.7%及高血糖2.5%，並隨年齡增加而上升。多數年輕族群自覺風險偏低、症狀不明顯，易錯失早期介入契機。過去40歲才開始提供成人預防保健服務服務，已不足以因應現代生活型態與慢性疾病年輕化的挑戰。

國健署署長沈靜芬表示，成人預防保健服務從今年1月1日起將年齡下修至30歲，希望國人從30歲開始，就把健康當作最重要的投資，提早預防，才能減少未來的醫療負擔。統計至今年11月，已有逾30萬名30至39歲民眾使用人生首次成人預防保健服務。成人預防保健服務提供的頻率，依不同年齡層與健康風險而設計，目前提供30至39歲民眾每5年一次、40至64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年一次篩檢。

沈靜芬指出，定期檢查能讓民眾更了解自身狀況，及早發現潛在風險，並透過醫療與生活管理，維持最佳健康狀態。慢性病多半在早期缺乏症狀，定期檢查可協助民眾建立個人基線值並了解變化趨勢，有助及早發現異常並與醫療人員討論後續處置。全國目前已有7千家醫療院所可提供成人預防保健服務，民眾可以上網查詢及預約，詳情請查詢國健署「健康九九+」成人預防保健880方案懶人包。

