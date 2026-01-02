三高族群寒冬泡湯要當「心」 醫提泡湯「5不」去寒意又護心

【緯來新聞網】氣溫驟降，對於很多人來說，除了進補暖身之外，泡湯是不少人的首選行程，不僅能夠去除寒意，更能舒緩身心，不過，對於三高（高血壓、高血糖、高血脂）的患者來說，在享受泡溫泉樂趣之餘，也需要格外留心，日昇診所院長呂育昇指出，由於溫泉的「熱」會刺激身體產生各種生理反應，加速新陳代謝與血液循環，達到放鬆肌肉的目的，但是，對於三高患者來說，在短時間內讓承受劇烈的溫度變化，當體內無法調節時，就可會出現暈眩，休克，甚至是心肌梗塞、心臟病發作等，嚴重可能會導致猝死。

（圖／醫健新聞提供）

血壓、血糖、血脂指數指標

根據衛福部統計，113年的「十大死因」有五項與三高密切相關，過去三高被認為是中老年的專利，呂育昇指出，精緻飲食下，三高已經有年輕化的趨勢，根據國民健康署的資料指出，有近24萬的人不知道自己有三高，以下幫大家整理出正常三高數值與不正常的高三數值



1.血壓指數：

根據2022年「台灣高血壓指引」

● 正常血壓：收縮壓<120mmHg且舒張壓<80mmHg

● 高血壓前期（警示期）：收縮壓120-129mmHg且舒張壓<80mmHg

● 高血壓：收縮壓>130mmHg「或」舒張壓>80mmHg



2.血糖指數：

● 正常：空腹8小時血糖值＜100mg/dl

● 糖尿病前期：空腹8小時血糖值100~125mg/dl

● 糖尿病：兩次空腹8小時血糖值≧126mg/dl



3.高血脂：

● 總膽固醇＜200 mg/dl

● 三酸甘油酯<150 mg/dl

● 低密度脂蛋白膽固醇<130 mg/dl、高密度脂蛋白膽固醇：男性>40 mg/dl；女性>50 mg/dl



三高患者泡湯的4大風險



1.血壓變化：溫泉的高熱會使血管擴張，進而降低血管的阻力，同時，也會提升血流量的遽增，讓血壓出現變化，若有低血壓者也應注意，因為有研究指出，70歲以上、血壓偏低者（收縮壓：110毫米汞柱左右或更低），若在水溫過高的浴池或是溫泉，會導致血壓降低，進而出現頭暈、視力模糊等情形。因此，需要特別留心。



2.脫水：溫泉的熱會讓出汗量增加，導致體內的水分流失。



3.增加心臟負荷：呂育昇表示，許多人會在泡湯時進行「冷熱交替」，藉此來提升新陳代謝、刺激肌膚新生、幫助疲勞恢復，但是這並非人人皆適合，尤其三高患者、年長者需謹慎，原因在於這樣的方式會使血管快速的舒張、收縮，若血壓控制不佳，身體短時間無法進行調節，就會提升心肌梗塞、缺血性中風、中風等意外發生。



4.姿勢性低血壓：長時間泡在高溫的熱水中，會加速血管的擴張，腦部會血液會出現需＞供的情形，進而造成各種不適的症狀產生，其中包含姿勢性低血壓。



泡湯5不，好安心：

1.食用完酒精、刺激性食物後不泡湯：很多人認為「吃飽喝足，泡湯正是時候」，呂育昇指出，酒精裡的代謝產物會讓血管壁承受壓力，導致血管收縮、阻力提升，進而影響血壓調節，而刺激性食物加上溫泉的熱度，反而會提升心血管的負擔，也因此會建議在飯後至少2小時後才進行泡湯。



2.水溫不超過40度、不超過15分鐘：溫度太高、時間太長，會讓身體的熱調節機制逐漸失衡，同時也能降低血壓波動的可能性。



3.水位不超過胸口：水位過高反而會增加心臟的負擔。



4.泡湯後，不太快起身：溫泉會讓血壓擴張，提升低血壓的發生率，因此會建議，緩慢起身，並且先坐3至5秒確認沒有任何不適再起身。



5.不獨自前往：為了降低意外發生，建議可以揪親朋好友一起去，同時，應避免獨自在浴池中。

（圖／醫健新聞提供）

呂育昇醫師提醒，三高與心血管疾病患者，在泡湯前可以先諮詢醫師，切記一定要規律用藥，並且做好血壓監測，泡湯時，若出現任何不適，應立刻停止，並且即時求救，出門在外，應準備好健保卡、用藥紀錄單、病史卡、緊急用藥。



本文由「醫健新聞」整理授權轉載。

