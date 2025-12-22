三高沒顧好，腎臟先垮掉！醫師揭「UACR 檢測」關鍵：早期發現、扭轉洗腎危機

台灣洗腎盛行率居高不下，許多人誤以為腎臟出問題只會「痛、腫、不舒服」，殊不知「三高」（高血糖、高血壓、高血脂）才是傷害腎功能的潛在威脅！腎臟病初期並沒有明顯症狀，等到發現異常時，腎功能往往已嚴重受損。

李氏聯合診所/藍文君診所腎臟專科醫師藍文君指出，善用成人健檢與「UACR 檢測」（微量白蛋白尿檢查），是揪出早期腎臟病變的重要關鍵；只要能提早發現並啟動介入治療，就能遠離洗腎危機。

三高族注意！你的腎臟可能正在「受傷中」

根據 112 年成人健檢資料，40 歲以上受檢者中約 15% 有腎功能異常；若進一步分析，高血糖者的腎功能異常比例約 30%、高血壓者約 20%，合併三高者更高達 30%，顯示三高與腎臟健康密不可分。

藍文君醫師提醒，若三高長期控制不佳，會透過不同機轉對精密的腎臟造成「隱形損傷」：

· 高血糖：血糖與蛋白質結合產生「糖化終產物」（AGEs），會破壞腎臟微血管、改變細胞結構，最終導致腎功能衰竭。

· 高血壓：腎臟血管因血壓高而硬化、狹窄與受損，長期下來會造成蛋白尿增加、腎絲球硬化，使腎臟走向不可逆的衰退。

· 高血脂：為動脈粥狀硬化的主因，會使血管發炎、增加栓塞、缺氧缺血，不僅讓腎功能變差，更提高腦中風風險。

UACR 檢測：不必等症狀出現，搶先揪出腎臟求救訊號！

腎臟病早期最可怕的就是「無感」，因此「主動篩檢」是最大關鍵。藍文君醫師建議，一般民眾應善用國健署提供的免費成人健檢，透過抽血（檢驗尿素氮、肌酸酐）與尿液檢查（檢視是否有蛋白尿），初步掌握腎臟狀況。

若基本尿液檢測已出現蛋白尿（報告呈現「+」或「±」），醫師會建議進一步做更精準的 UACR 檢測。特別是已確診糖尿病的患者，UACR 檢查能揪出腎臟最早期的細微損傷。

什麼是UACR？數值怎麼看？

UACR（微量白蛋白尿篩檢）是檢測尿液中「白蛋白」與「肌酸酐」的比值。簡單來說，UACR如同腎臟的守門員，能藉由數值判斷出早期異常：

l 正常（< 30 mg/g）：腎臟目前沒有明顯損害。

l 異常（> 30 mg/g）：尿液中出現微量白蛋白，代表腎臟已經開始受損，需立即正視。

驗出異常別慌！積極管理有望延緩惡化

一旦 UACR 數值異常，下一步就是啟動「護腎計畫」。除了衛教建議，也會請專業營養師協助進行飲食評估與修正。

在藥物策略上，藍文君醫師說明，除了傳統護腎藥物，也會評估患者是否適合使用新型藥物（如：SGLT2 抑制劑或非類固醇 MRA）。目前臨床研究顯示，這類藥物有助於同步管理腎臟與心臟健康；若能及早發現病情，並配合醫囑治療與飲食調整，將能延緩腎功能的退化速度，甚至延後洗腎時間，最長可達 26.6年。

腎病晚期也別放棄！逆轉命運有契機

藍文君醫師分享，曾有患者因血壓長期偏高前往就診，檢查後才發現，失控的血壓早已傷及腎臟，腎功能也大幅下滑。所幸，在進行血壓控制及藥物治療後，腎臟功能便獲得改善。

更振奮人心的是，即便是腎臟病晚期（第五期）的患者，在現今醫療發達與新型藥物推出之下，透過積極治療也能成功將洗腎時間延後數年。這些案例證明，只要配合醫囑，就有機會改寫腎臟病進程，甚至在早期介入下，有望逆轉洗腎命運。

遠離洗腎！醫授4招「日常養腎指南」

控制三高是護腎基礎，藍文君醫師特別提出4大日常保養建議，幫助民眾減輕腎臟負擔：

1. 補水、少喝含糖飲料

喝水能促進循環代謝；若長期飲水不足，可能導致脫水並傷腎。不過，若腎功能已嚴重受損，喝水量則需諮詢腎臟專科醫師。此外，少喝含糖飲料對護腎也大有幫助。

2. 實行飲食與體重管理

肥胖會增加三高與腎臟受損風險，應實行少鹽、少油、少糖的飲食原則，盡量避開過度加工食品，並搭配規律運動維持標準體重。

3. 正確用藥不傷腎

切勿自行購買成藥，亦避免長期不當使用如止痛、消炎藥、、或服用來路不明的中草藥、甚至保健食品也要避免攝取過量。

4. 定期檢查腎功能

l 一般民眾：善用國家免費成人健檢，依年齡定期檢查。

l 三高族群：建議至少「每年」進行一次腎功能檢測。

l 已知有腎臟病變者：若UACR異常或腎絲球過濾率（eGFR）下降，應盡早至腎臟專科就醫治療，並每3個月追蹤一次腎絲球過濾率與尿蛋白。

三高是慢性腎臟病的頭號危險因子，善用成人健檢與「腎臟守門員」UACR篩檢，在出現微小病變時揪出問題，配合專業治療與管理，你也有機會掌握腎臟健康的主導權！

