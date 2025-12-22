三高要吃大豆魚！3個月降血糖血脂血壓 逆轉三高拿獎金
近3成國人罹患代謝症候群！而只要透過飲食和運動，1～3個月就能逆轉。國民健康署推動「代謝症候群防治計畫」，3年來已協助39萬人健康管理。今年更推出參加者只要改善任一代謝指標，就有機會拿好禮，首獎有30名，可獲得價值4萬元智慧手機。
20歲以上3成患有代謝症候群 加入改善計畫有1/5成功逆轉
國民健康署吳昭軍署長表示，依據國民營養健康調查顯示，20歲以上民眾，每10人有近3人罹患代謝症候群（血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高、腰圍過粗、好的膽固醇不足等5項中，有3項或以上）。糖尿病、心肌梗塞、中風等，通常都源自於代謝症候群，國健署推動「代謝症候群防治計畫」，藉由專業人員提供飲食、運動、戒菸等衛教指導，協助民眾改善不健康生活習慣，執行近3年來，已收案約39萬人，在接受3次追蹤管理的10萬人中，有近1/5更是成功逆轉代謝症候群。
看更多：空腹血糖210！54歲男靠3招不吃藥降血糖 連血壓血脂也變正常
前3500名報名就有100元商品卡 首獎價值4萬元
國健署慢性疾病防治組曾桂琴科長表示，今年活動從即日起到9/30，前3500名完成報名者都可以獲得100元的商品卡。至於抽獎資格，只要收案的診所上傳報名的異常指標，經過後端分析，改善一項就有一次抽獎機會，改善兩項就有兩次的抽獎機會。
而改善標準是以報名成功者，加入計畫收案時的檢驗檢查數值，做為前測數值，經過比較各項指標最新一次的檢驗檢查數值，則為後測的數值。以血壓來說，若前測數值收縮壓大於等於130毫米汞柱，或者是舒張壓是大於等於85，經過生活習慣改善後，最新的一次後測值收縮壓小於130、舒張壓小於85，分析後確認有改善，就具有抽獎資格。
首獎有30名價值4萬元的新型智慧手機；二獎有40名，市價大約1萬3千元的智慧穿戴的裝置；三獎則是價值5000元的智能體重體脂計。至於普獎也有100名，是500元的商品卡。
健康互動獎 可領近千元商品卡
此外，今年也新增健康互動獎。只要參加者加入LINE官方帳號後，參與遊戲、觀看衛教影片、圖卡問答與心得分享等，就可以累積點數。點數最高，而且最早完成的前500名就可以獲得近千元的商品卡。
看更多：做健檢能領200元禮券、還有機會抽中百萬汽車！快做免費健檢揪慢性病
雜糧飯、三碗菜、大豆魚 1～3個月改善代謝症候群
中華民國營養師公會全國聯合會黃翠華常務理事表示，營養師是醫師最好的幫手，其實逆轉三高只要三招9字訣：第一招雜糧飯、第二招三碗菜、第三招大豆魚。
她解釋，雜糧飯跟白米飯相比，膳食纖維含量多5到20倍，萬丹紅豆的纖維比起白米更超出30倍，而且雜糧飯不只有膳食纖維，還有非常豐富的礦物質、維生素、植化素。第二招三碗菜，就是要吃花七花八的彩虹菜，越多顏色代表所含的植化素越多且越多樣性。植化素可以強化心血管功能，幫助抗氧化、對抗自由基、抗發炎，預防代謝症候群的效果非常好。臨床上飲食介入只要1～3個月就可以有效改善。第三招的大豆魚，指的是希望大家選擇大豆，包括黃豆、黑豆、毛豆，都是非常棒的植物性蛋白質來源。另外，魚類蛋白質非常好消化吸收且油脂低，對代謝症候群的改善非常有效。
看更多：瘦子脂肪肝更危險！仙人掌果分解脂肪肝 10分鐘護肝方法快收
運動加飲食逆轉3成代謝症候群
台北市立大學曾國維副校長則分享，如何由運動逆轉代謝症候群。他強調，代謝症候群就像定時炸彈一樣，而運動跟飲食是拆彈專家。世界衛生組織WHO有非常多的世代研究，建議每周150分鐘的運動，可以保持健康、維持好的血壓、血糖、血脂和腰圍。2017年又建議，如果增加到300分鐘的有氧運動，可以降低50％代謝症候群發生機會。而國健署推動的銀髮健身俱樂部，主要以阻力訓練為主，可以增加肌肉量和胰島素敏感度，改善代謝症候群。
另外還有一招是HIIT高強度間歇訓練，針對比較沒有時間運動的人，HIIT最省時間，它可以有效的短時間內達到一樣的效果。而最安全的方式，則是有氧跟阻力訓練的複合式運動，非常適合長輩，或是運動能力比較沒那麼好的人。美國實證發現，只要飲食跟運動同時介入，就可以逆轉3成的代謝症候群發生。
診所對抗代謝症候群要做4件事
目前全國有3,000家診所、5,000位醫師加入代謝症候群防治計畫，提供生活習慣的健康指導，幫助民眾對抗三高。參與計畫的陳建銘婦產科診所院長陳建銘分享，在做代謝症候群的過程中，有四個要件需要面對。第一個就是要有關懷的心，要讓民眾感受到被關懷、隨時與他同在。第二個要鼓舞他能夠逆轉，他才有勇氣繼續加油。第三個就是獎勵。第四個則是陪伴。陳建銘表示，去年頒發獎勵時，發現民眾會用各種奇奇怪怪的理由，拒絕出席授獎，但是如果照顧他的醫生願意陪伴出席，民眾參與的機會就會比較高。
◎ 圖片來源／許佳惠攝
◎ 諮詢專家／吳昭軍署長．曾桂琴科長．黃翠華營養師．曾國維副校長．陳建銘醫師
湯圓熱量大解密！「4招聰明吃法」控糖不增肉 享受美味不罪惡
植物人奇蹟甦醒！腦傷復甦新希望 1療法幫大腦重新通電
這家醫院年終6個月+普發2萬羨煞網友 釣出他院員工盼自家院長看到
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
