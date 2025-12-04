三高飲食清單一次看！營養師推高血糖者必吃「這5類」
生活中心／林依蓉報導
許多三高患者雖然自認飲食已吃得很清淡，卻難以將血糖、血壓、血脂控制在理想範圍。對此，營養師楊斯涵近期在臉書發文，表示多數人的飲食其實都敗給了「隱形地雷」，控制三高並非一味地限制飲食，而是要針對不同病症採用合適的飲食方法，同時她也特別分享「三高精準吃法」，幫助需要精準飲食方案的民眾能真正「吃對重點」。
營養師楊斯涵為三高族群歸納出「三高精準吃法」，幫助民眾能「吃對重點」有效控制病情。（圖／翻攝自臉書「楊斯涵營養師的美味生活」）
許多受「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）所困的民眾，儘管知道要清淡飲食，卻難以將血糖、血壓、血脂控制在理想範圍。營養師楊斯涵近日在臉書發文，表示控制三高並非一味地限制飲食，而是要吃的正確。為此，她特別為三高族群歸納出「三高精準吃法」，幫助民眾能「吃對重點」有效控制病情。
一、高血糖飲食：地中海飲食原則
1.天天吃蔬菜、水果、全穀類、豆類、堅果和橄欖油。
2.每週吃3次魚類和海鮮。
3.每週吃1至2次奶製品（如優格、起司、牛奶）。
4.避免紅肉、加工食品、甜點和含糖飲料。
5.碳水化合物、水果、橄欖油皆需依個人情況適量使用，避免餐後血糖飆升或總脂肪攝取過多。
6.有飲酒習慣的患者需適量飲用，以紅酒1當量=120c.c.來說，男生2當量/天、女生1當量/天。
二、高血壓飲食：得舒飲食原則
1.將主食換成地瓜、燕麥、糙米粥等富含鉀和纖維的粗糧。
2.增加青菜攝取量，並多樣化地攝取水果，以補足每日五蔬果。
3.挑選白切肉、肝連等原態食物，遠離香腸、貢丸等高鹽加工品。
4.減少使用醬油、辣椒醬等高鹽醬料，改用天然的蘿蔔泥、蒜末或檸檬汁調味。
5.避免喝火鍋湯、拉麵湯等高鈉湯頭，多吃料就好。
6.購買包裝食品時，務必養成閱讀營養標示的習慣，注意鈉含量。
7.建議選擇橄欖油、苦茶油等植物油，並適量攝取堅果，增加單元不飽和脂肪酸的攝取。
三、高血脂飲食:選「好油」、控「糖分」
1.選擇富含單元不飽和脂肪酸的「好油」，如初榨橄欖油、苦茶油、酪梨油。
2.可透過魚油、亞麻仁油來增加ω-3脂肪酸的攝取。
3.多吃優質食物，增加攝取大豆製品、燕麥、木耳等，以及五穀飯、地瓜等未精緻全穀雜糧，以降低壞膽固醇並提升好膽固醇。
4.避免攝取過多精製甜食、含糖飲料、水果罐頭等加糖製品。
將精準飲食與運動結合，才能達到長期且穩定的健康管理目標。（圖／翻攝自Freepik）
楊斯涵營養師最後提醒，水果因屬於醣類，患者必須適量攝取，否則可能導致三酸甘油酯過高。同時，為了控制血脂，應盡量避免飲酒。營養師呼籲所有三高族群，除了在飲食中「吃對重點」外，更要透過生活習慣的調整，將精準飲食與運動結合，才能達到長期且穩定的健康管理。
原文出處：三高族「這些食物」別再往嘴裡塞！ 營養師推「地中海飲食」穩定血壓與血糖
更多民視新聞報導
美白牙膏「越刷牙齒越黃」？ 醫揭潛在風險：挑錯產品恐傷琺瑯質、牙齒更敏感
入冬「手腳冰冷」睡不著…4種虛症情況要注意！
火鍋必備菜茼蒿營養多！農糧署揭「最佳烹調法」
其他人也在看
「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門
「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
更年期咽喉乾、外陰癢、濕疹都與「這個」有關！中醫幫她逆轉
更年期不只是熱潮紅、盜汗那麼簡單，有些女性反而困擾於咽喉發炎、外陰刺癢甚至肛門濕疹等問題；這些反覆發作的症狀背後，藏著同一個原因「陰虛」。中醫指出，當身體失去滋潤平衡，就像乾草遇火，一點刺激就引燃慢性健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
百香果每天2顆營養好處多？這3類人應謹慎食用
生活中心／翁莉婷報導許多上班族工作忙碌之餘，日常也不忘注重三餐「健康飲食」，時常在飯後搭配蔬果，達到均衡營養之效。營養師林俐岑昨（2）日在臉書發布1則關於水果的小知識，提到一般民眾對「百香果」份量不清楚如何拿捏，經常聽到患者一口氣吃5、6顆百香果，並點出「3族群」應謹慎食用。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了
根據最新糖尿病年鑑數據，台灣現已有超過250萬名糖友。最新研究顯示，部分台灣民眾仍對糖尿病有負面印象，有43.3%民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅。對此，衛福部國民健康署署長沈靜芬表示，糖尿病只要好好控制、調整，其實跟一般民眾是一樣的，並呼籲高風險族群應把握免費健康檢查機會及早篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前 ・ 5
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發起對話
8警訊恐是「代謝變慢」了！營養師示警
[NOWnews今日新聞]明明還沒到大家所說的「代謝變慢」年紀，近來卻感覺身體愈來愈跑不動，吃得差不多、卻更容易胖，甚至手腳冰冷等狀況，而這些可能是代謝變慢的警訊。營養師高敏敏提到8大警訊，像是頭髮掉...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 3
「果汁之王」護心又穩血壓！營養師推4吃法 更香甜、營養加倍
百香果有「果汁之王」的美譽，美味且營養密度高。營養師林俐岑提到，百香果含有豐富的營養素，包括膳食纖維、維生素C、維生素A與β-胡蘿蔔素、鉀離子，有助於美白肌膚、促進腸道蠕動等，並分享4種吃法讓營養吸收極大化，例如連籽一起吃、選擇「皺皮」的百香果，香氣與甜度都達頂峰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣240萬人有腎病！名醫用「2字」揭禍首：腎臟每天都在老1歲
台灣慢性腎病患者至少240萬人，一般以為，過鹹食物危害腎臟，但醫師劉博仁表示，其實真正的腎臟殺手是三高，高血糖、高血壓、高血脂。因為高血糖會讓腎絲球慢慢硬化、高血壓傷害腎臟血管、高血脂會加速加速腎臟的動脈硬化。例如，高血糖時，人不會痛，但腎臟每天都在老1歲。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
醫點名「5種危險屁」是身體在求救！一吃完就狂放注意 只有這1種才健康
屁是什麼？一句話就是：你的腸道菌在「開趴、發電、聊天」的副產品。 屁的來源？ 重症醫師黃軒指出，放屁不是丟臉，而是高度生命化學反應。大致有三種來源： 1、吞進去的空氣（aerophagia）：你邊講話邊吃、喝氣泡飲料，空氣就進去了2、腸道菌幫你「發酵」食物纖維——這一段最精彩3、腸黏膜吸收不完全的碳水化合物（如FODMAP：洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。在腸道裡，細菌把你吃的東西變成：CO₂、H₂、CH₄（甲烷）、少量硫化物（這個就是臭味來源） ▲屁多=你的腸道菌工作很認真 「這5種屁」小心了 代表你身體在求救 1、突然變得很會放屁+腹脹、肚子痛可能是「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP 不耐」。常見食物：牛奶、洋蔥、蒜、麵粉類。2、屁臭到像生化武器臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因：高蛋白飲食（健身族常中招）、腸道菌組成失衡（dysbiosis）。3、放屁超多+拉肚子可能代表：腸躁症（IBS）、腸道感染、食物中毒、抗生素後腸道菌失衡。其中，IBS 患者的腸道氣體量可高達常人的2–3倍。4、吃東西後，立刻瘋狂放屁可能是小腸細菌過度生長（SIBO）。症狀常包括：腹脹、便秘常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
一天大便5次！他誤認原因是咖啡 半年後確診大腸癌第三期
一名50歲水泥師傅因近半年來每天排便4至5次，不僅影響工作還引來同事抱怨，直到體重暴瘦8公斤才在家人勸說下就醫。經檢查確診為大腸癌第三期，需接受手術及化療。醫師提醒，排便習慣改變、體重莫名下降都是大腸癌警訊，尤其45歲以上民眾更應定期進行大腸鏡檢查。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
男「全身布滿丘疹」癢到睡不著！醫1招改善
[NOWnews今日新聞]一名65歲的個案長年受異位性皮膚炎所苦，經常抓到遍體麟傷，多年來輾轉多家醫院及診所，醫師評估病情，認為無法以傳統治療有效控制，申請健保標靶藥物後獲得批准，皮膚病灶也明顯改善，...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 6
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
喝這杯預防乳癌、膀胱癌、大腸癌！攝取黃金水量抗癌抗老保護DNA
常常覺得身體卡卡、脹氣、便祕？想知道抗癌最關鍵的做法？林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎指出，喝水可能是最便宜、最強的抗癌習慣，但關鍵是要喝對。研究證實，喝對水可以預防乳癌、大腸癌和膀胱癌。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相
綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今年中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加...CTWANT ・ 1 天前 ・ 13
她餐餐「白粥白吐司＋豆腐乳」，1個月後疑失智！缺乏「1營養素」恐腦病變：延誤就醫救不回
長輩突然神智不清、動作遲緩、沒有力氣，可能不是老化或可能失智，而是欠缺某些維生素！彰化一名60歲陳姓婦人近來一個月出現昏沉、遲緩、無力、吃不下飯等狀況，家人以為是老化或失智，但就醫檢查發現她低血鈉，再進一步檢查竟是維生素B1缺乏，引起腦部病變。醫師提醒，老人家突然出現神智或體力上的問題，背後有很多原因，千萬別輕易歸於失智或正常老化而延誤就醫。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發起對話
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事
身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 10
燕麥粥太單調？專家教5招讓營養翻倍又美味
燕麥粥富含膳食纖維且脂肪含量低，能降膽固醇、保護心臟，但碳水化合物偏高、味道平淡，讓許多人難以持續食用。英國營養專家指出，透過添加蛋白質、水果與健康脂肪，就能讓燕麥粥營養均衡又美味，對心臟、腸道與大腦都有益處。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
以為肌少症是老年人的事？最新研究：45歲肌力開始加速下滑，4方法讓你慢老10年
你可能不知道，肌力好的人，老化速度比一般人慢近10年。最新研究揭示，肌力早在45歲就開始加速衰退，想預防肌少症，或是老更慢，中年就該重視肌肉量和肌力。 「以前搬水很輕鬆，現在怎麼一下就覺得手沒力？」58歲吳先生最近發現上下樓梯變慢、提重物時手臂會微微發抖。他以為只是缺乏運動，直到健檢時被提醒握力偏低，醫師才指出，這可能是肌力開始下降的早期變化。 亞洲最新大型研究顯示，這些看似微小的改變，恐怕是肌肉功能衰退的訊號，甚至可能預示更長期的健康風險。 中年體力開始走下坡，50歲是健康分水嶺 不少人以為肌少症是老年人的問題，但亞洲肌少症工作小組（AWGS）整合世代研究、共3萬5,000人資料後發現，人體的肌力與肌肉量，比許多人想像得更早開始下降。 研究顯示，肌力在45歲出現第1次明顯加速下滑，肌肉量則在55歲後開始下降，70歲進入第2波快速退化。過去把65歲當作高風險起點的做法，已明顯落後實際的衰退時間，主導這項研究的關渡醫院院長陳亮恭指出，如果等到65歲才開始關注肌少症，通常已經錯過黃金介入期，也更容易有挫折感。 因此新版共識依循最新科學證據，正式將肌少症篩檢年齡從65歲提前至50歲，並刊登在康健雜誌 ・ 2 小時前 ・ 發起對話