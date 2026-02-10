三鳳中街三條花生糖144元 他怨太貴網熱議

三鳳中街花生糖被嫌太貴引熱議，業者重秤澄清是秤重計價。（圖／東森新聞）





有民眾到高雄三鳳中街採買年貨，買了三條花生糖要價144元，回家後上網抱怨太貴了，在網路引發熱議，被指控的攤商，拿三條花生糖再秤一次，是141元，業者說是手工做的，不會每條都一樣重，也表示當天沒有收到民眾反映嫌貴，不知是否因為工作人員解釋不清楚，引發誤會，現場業者有放好幾個標價牌子，花生糖100公克99元，民眾若是有疑慮，應該當場反映避免誤會。

被指控攤商：「就越大條越重，要不要試吃，我們的招牌黑芝麻。」

年前採買到高雄三鳳中街，試吃的人不少，但卻有人在這處專賣花生芝麻糖的攤子，買了三條花生芝麻糖，花了144元，懷疑自己是否被當盤子，上網PO文引發熱議。

當事人：「結果一秤下來，他說要144元，物價也太誇張了吧！你當下有沒有退，還是不好意思反映，你已經拿了東西了，你怎麼好意思，跟人家說我不要険。」

事隔兩天當事人再回到三鳳中街，還是覺得自己買貴了，其他來採買年貨的消費者看法如何。

民眾v.s.記者：「三條144元好像有點貴，一般民眾應該也消費不下去，（如果秤完太貴你會退嗎？）我會，我覺得應該在100元以內，因為他是花生糖，他不像是這種牛軋糖。」

雖然民眾覺得貴，但還是要搞清楚，三條花生芝麻糖144元算不算貴，來到被指控的攤商，請他一樣拿三條花生芝麻糖，再秤一次結果是141元，民眾之前在這裡買的三條花生糖144元，一樣數量商品，現場秤的是141元，同一家賣的價錢相較不太多，店家在攤子前面，後方都有標價，100公克99元還是被嫌貴。

被指控攤商：「講解的部分，他沒有聽清楚，造成他的誤解，其實我們是明碼標價的。」

當事人當時並沒有向攤商反映，事後在網路發文嫌貴，攤商不予置評，三鳳中街商圈理事長也呼籲，年節採買若是對商品價格有疑慮，都可以向商圈反映，會協助解決消費糾紛。

