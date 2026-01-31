三鳳中街年貨大街 起跑

高雄年度農曆年節重頭戲「二○二六高雄過好年」首場活動，昨（卅一）日由三鳳中街「馬躍迎春年貨祭」率先登場！市長陳其邁親臨現場，首度發放冬日遊樂園聯名IP馬年小紅包，提前與民眾拜早年，洋溢濃厚年節氛圍；此外，今年活動更結合國際交流，特別邀請「日本台灣交流協會高雄事務所」奧正史所長與「全國椎茸商業協同組合連合會」鈴木雅雄社長代表蒞臨，現場特別準備日本產原木栽培乾香菇向台灣朋友分享，讓高雄最具盛名的經典年貨大街，再添台日文化交流的驚喜火花。

陳其邁表示，對南部人來講，新年前夕就要抓緊時間前往三鳳中街辦年貨！擁有逾六十年的悠久歷史，坊間稱「北迪化、南中街」，各式南北乾貨、中藥補品、山海產、果乾零嘴等年貨好物應有盡有，並以服務好、品質好、信用好，價錢最公道的「三好一公道」精神，展現高雄最濃厚溫暖的人情味，歡迎民眾把握時間到訪中街，用高雄的好滋味開啟馬年新氣象。

陳其邁指出，近年來各大商圈的精彩表現有目共睹，商圈與市府攜手推出各種特色活動吸引人潮，並以高雄多場演唱會與會展活動的推廣下，以商圈夜市優惠券引領大量歌迷與新朋友走入商圈認識高雄的豐饒美味與特色物產；每年過年檔期的「高雄過好年」系列活動更是各大商圈的重頭戲，今年市府特別結合冬日遊樂園聯名IP的影響力，要讓紅包不只是紅包，更是家庭跨世代的共同回憶，歡迎家家戶戶一起走進商圈，在追逐超人身影的同時，在高雄熟悉的商圈裡留下新的回憶，實現商圈「傳統不老、創新不斷」的願景。

三鳳中街商圈主委伍進昌說明，作為南部指標性的年貨大街，三鳳中街一直致力於提供最高品質的南北貨，今年非常榮幸能與日方合作，將極具職人精神的「日本產原木栽培乾香菇」推廣給大家，而這次透過市府推出的冬日遊樂園聯名IP小紅包發放活動，今日商圈湧現許多年輕面孔與家庭客，這證明了老商圈只要勇於創新，就能與新世代接軌。未來中街將持續結合在地特色與國際優質食材，讓民眾買得安心、逛得開心。

經發局提到，今年「高雄過好年」共有二十七處商圈參與，後續將接棒陸續推出春聯拓印、DIY手作、舞台表演及年貨市集等精彩活動，一直持續至二月十四日，為民眾與遊客打造充滿創意與趣味的文化體驗；此外，冬日遊樂園聯名IP小紅包數量有限，敬請民眾屆時踴躍參加，一起來高雄熱鬧歡喜迎馬年！更多相關資訊請至各商圈粉絲專頁查詢。