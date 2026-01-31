三鳳中街年貨街開跑 干貝1斤漲1千、鮑魚降價

高級食材干貝，一斤漲一千，唯獨鮑魚降價。（圖／東森新聞）





高雄三鳳中街年貨大街開跑，價格幾乎都有調漲，像是非進口糖果，一斤漲5到10元；高級食材干貝，一斤漲一千，唯獨鮑魚降價。業者表示，因為鮑魚今年產量多，因此價格才降下來。採買年貨的民眾也認為，通貨膨脹下，買什麼都貴。

地瓜酥一把一把抓，糖果餅乾一買一大袋，民眾採買年貨不手軟。離農曆春節還有兩個禮拜，三鳳中街年貨大街已經迎來好幾波人潮，老顧客不想人擠人，搶開幕當天一早先來買。

採買民眾：「人比較少，不用擠，因為我都在這邊買，平常都有在這邊買。」

三鳳中街雜貨店業者郭老闆娘：「感受到買氣如何，還可以啦，跟去年多一成左右吧，一般我們這邊有很多的老顧客，都會在一個月左右就開始來採買。」

高雄三鳳中街堪稱南部規模最大的年貨街，1/31開跑，一路營業到除夕。這裡不只賣零食類，還有好幾間專賣乾貨的批發行。今年各種高級食材有漲有跌，像是干貝一斤從2450元漲到3450元，但鮑魚今年產量多就降價，原本一罐3800元降到3300元，香菇價格持平，沒有太大變動。民眾採買年貨時，優先考量價格，都選CP值高的商品。

三鳳中街乾貨店業者翁老闆：「像今年的話，鮑魚就有降價，因為產量也比較多，其他國家可能都沒有進口的話，可能就是供需的問題，它就有降價。像我們日本干貝的話，今年產量就少，所以相對價格就比較微漲。」

不只干貝，糖果餅乾也漲價。今年非進口糖果，一斤約落在110元，業者平均調漲5到10元。

三鳳中街雜貨店業者郭老闆娘：「成本有稍微高一點，所以才有調一些些。」

採買民眾：「現在一般都通貨膨脹，什麼東西都貴啦，就看你的本領啊。」

物價通膨，商品普遍略有漲幅，降價屬於極少數。民眾採買年貨時有預算考量，恐怕還是得掂掂荷包深度。

