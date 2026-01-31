三鳳中街發紅包！ 賴瑞隆.柯志恩同場較勁 談「財劃法.總預算」

高雄市 / 綜合報導

民進黨參選高雄市長的立委賴瑞隆，今(31)日下午前往三鳳中街參加發馬年紅包袋活動，全程與市長陳其邁黏緊緊，對手柯志恩，也在現場和民眾搏感情，兩人同框較勁意味十足，至於媒體人吳子嘉提到，柯志恩如果想取勝，關鍵就在中間選民，對此，柯志恩表示會積極爭取認同，賴瑞隆則說，初選後也都獲得其他3位夥伴支持，相信未來能夠成功接棒高雄隊。

主持人說：「一馬當先。」高雄三鳳中街滿滿都是人，大家來排領，超Q萌的超人力霸王馬年小紅包，要代表民進黨，參選高雄市長的立委賴瑞隆，和市長陳其邁黏緊緊，熱情與民眾合影。

廣告 廣告

另一頭，立法委員(國)柯志恩說：「新年快樂。」未來對手國民黨柯志恩，戴著紅色帽子一身幹練，發送過年小禮品，同樣和民眾搏感情，怎樣對高雄好，兩人一上台，就以財劃法總預算，互相火拚。

立法委員(民)賴瑞隆說：「謝長廷市長，陳菊市長，陳其邁市長，一路以來，給我們最大的鼓勵，支持，下個會期，(希望)，柯志恩委員，跟國民黨，能夠繼續支持高雄的建設，總預算要趕快審，有史以來，總預算拖了這麼久還沒審，包括我們財劃法，對高雄也不公平。」

柯志恩坐在台下，看似有點尷尬，但換 她 上台，火力全開，立法委員(國)柯志恩說：「說實在，不管是總預算，還是財劃法，要當市長的人，一定，高雄的經費，不會亂砍，一定把它爭取到，市長有跟我交代，未來，我們高雄的建設，還是怎樣，藍綠白，我們都會好好來做建設。」

一人一句來回，表面笑笑的，卻較勁意味濃厚，未來高雄誰有望拿下，媒體人吳子嘉提到，柯志恩如果想取勝，關鍵就在中間選民，立法委員(國)柯志恩說：「的確是要爭取中間選票，未來也是照著我們自己的步伐，往前進，中間選民，絕對是我們最需要，(爭取)支持的對象。」

立法委員(民)賴瑞隆說：「初選過後，第一時間，我的3位夥伴，也都表達支持，高雄隊，會贏得，最後勝利。」2026港都市長大位，是能接棒高雄隊，還是翻轉高雄，就看誰能贏得最多民心。

原始連結







更多華視新聞報導

賴瑞隆將代表綠營參選高雄市長 柯志恩「不意外」：我跟新潮流派系的決戰

初選民調勝！將代表民進黨參選2026高雄市長 賴瑞隆喊：謙卑承擔、團結高雄

民進黨高雄市長初選勝出 賴瑞隆：大家是高雄隊

