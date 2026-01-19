三鳳中街辦年貨車位難找 婦遭控人肉占車位

假日車位一位難求，去停收費停車場，卻看到一名婦人站在空的車位上占位置。（示意圖／東森新聞）





民眾到高雄三鳳中街提前辦年貨，假日車位一位難求，去停收費停車場，卻看到一名婦人站在空的車位上占位置，民眾不理把車停進去後，卻被婦人大吼大叫，氣到把影片公開在網路上引發熱議。

拍攝民眾：「人肉占車位還有理說喔，來啊。」

婦人左閃右閃不想面對鏡頭，也不想解釋，因為被拍攝民眾指控，幾分鐘前肉身占車位還罵人。目擊民眾說，當時大家開車在柵欄外等進場，沒想到這名婦人竟跑進去空的停車格，試圖用人肉占車位，目擊民眾不理會，車子開進來後直接停進去，他指控車子停好後，婦人就對著他大吼大叫，這起停車糾紛就發生在高雄市，年貨大街三鳳中街旁的停車場，農曆年前的週末假日湧現辦年貨人潮，因此停車位一位難求，目擊者將人肉占車位影片，公開在網路上引發熱議。

其他駕駛：「看有多少位子，大家就依序來停，那你用人先占位子，這樣是有點扯啦，有點誇張，沒有聽過這種事情，遇到我就跟他講說，這邊不是你家啊，我會跟他勸阻啦，我是覺得這樣比較沒有道理啦，你要有空車位，柵欄才會讓你進來啊。」

實際上，收費停車場都是依照進場順序先進先停，都停滿的狀態下，一出一進，因此有不少車主都覺得，在收費停車場還想用人肉占車位，都覺得不可思議，儘管這起停車糾紛，當事人雙方都沒有報警，不過還是要提醒民眾，人肉占車位的方式過去引發不少紛爭，而且已經觸法一旦被檢舉，恐怕會被開罰500元，要繳的罰緩都可以多停車好幾個小時了。

