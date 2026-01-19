三鶯二期117年完工 三峽污水接管率將突破五成

《圖說》市長侯友宜表示，感謝市民體諒與配合，才能順利完成污水接管。〈水利局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市長侯友宜今（19）日前往三峽區視察污水下水道用戶接管工程，實地了解施工進度，並向長期在第一線付出的工程人員表達感謝。並感謝市民在施工期間的體諒與支持。他期勉施工團隊務必如期如質完成工程，將對生活的不便降到最低，與市民攜手打造更乾淨、舒適、永續的新北市生活環境。

侯友宜表示，新北市幅員遼闊、人口眾多，污水建設需求高，市府在財政調度上展現高度決心，即使面臨整體財政壓力，仍持續編列預算確保工程不中斷。115年市府更將自籌12.94億元投入污水下水道建設，展現改善環境品質的長期承諾。他強調，污水工程雖不顯眼，卻能有效改善河川水質、減少病媒蚊孳生，對市民健康與城市永續發展至關重要。

《圖說》水利局長宋德仁進行三峽污水下水道工程簡報說明。〈水利局提供〉

他說，自108年至114年間，新北市已完成35萬806戶污水用戶接管，占六都總接管數的33%，累計接管戶數達127萬4,682戶，整體污水處理率高達92.64%，無論接管戶數或處理率皆穩居全國第一，成果有目共睹。他表示，這不僅是市府團隊努力的結果，也有賴中央支持與市民的理解配合。

侯友宜表示，污水下水道是城市最重要卻不易被看見的「隱形工程」，對改善居住環境、提升城市競爭力具有關鍵影響。市府持續推動三鶯地區污水建設，其中三鶯二期第10標及第12標預計於117年全數完工，屆時可再新增接管8,610戶，讓三峽區整體用戶接管普及率提升至51.18%，逐步建構完整且現代化的污水系統。

《圖說》施工人員在後巷進行污水用戶接管。〈水利局提供〉

水利局長宋德仁指出，三峽及三鶯地區的污水建設，感謝內政部國土署長期補助經費，目前「三鶯實施計畫第二期修正」已提報國土署，持續爭取三鶯水資源回收中心二期擴廠，以及後續三峽地區接管工程所需經費。他表示，即便施工條件艱困、地形複雜，水利局仍將以專業技術與穩健財政規劃，確保各項基礎建設如期推動。

《圖說》後巷完成用戶接管後，變得乾淨寬敞明亮，還可讓民眾通行使用。〈水利局提供〉

此外，宋德仁分享第一線施工的實際挑戰。他指出，污水管線通常是最後埋設的民生管線，工程人員經常必須在狹窄後巷或管線密布的地下空間作業，還可能遇到建物型態特殊、缺乏接管空間，甚至涉及私有土地等問題，每一戶接管都需耗費大量心力溝通與克服。然而，透過耐心協調與專業施工，不僅完成接管，也同步改善後巷環境，讓居民實際感受到生活品質的提升。