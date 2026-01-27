三鶯延伸八德拚123年通車！縮短通勤20分 一車直達板南線

工程會主委李怡德27日率多位軌道專業背景審查委員及相關部會人員至桃園八德現場勘查，並由新北市捷工局長李政安及桃園市捷工局長劉慶豐親自率員全程陪同現勘三鶯線尾軌、LB12a站、LB13站、LB14站與桃園捷運綠線G04站共構。（桃園市捷工局提供）

捷運三鶯線延伸八德計畫是由桃園市政府委由新北市政府代辦，綜合規畫報告於去年8月1日經行政院核定，基本設計工程經費審議報告現由交通部及工程會審議階段，工程會於27日邀集相關部會人員召開現勘及審議會議，桃園市政府將攜手新北市政府一同爭取中央審議通過，力拚123年完工通車。

工程會主委李怡德27日率多位軌道專業背景審查委員及相關部會人員至桃園八德現場勘查，並由新北市捷工局長李政安及桃園市捷工局長劉慶豐親自率員全程陪同現勘三鶯線尾軌、LB12a站、LB13站、LB14站與桃園捷運綠線G04站共構，審查會議就捷運三鶯線延伸八德計畫背景說明、路廊現況、工程設計理念與內容、替選方案評估、工程經費、施工期程規畫等重點進行簡報說明，獲委員們高度關注與肯定。

捷運三鶯線延伸八德計畫全長約4.03公里，共設置3座車站，總經費約160.57億元，路線起於新北市鶯歌區三鶯線LB12鶯桃福德站，沿福德一路興建，跨越國道2號大湳交流道，續沿「八德區和強路至介壽路新闢道路」向西南方向前進，行經八德區大湳森林公園區段徵收範圍後轉為地下興建。

最終銜接桃園捷運綠線，與桃園捷運綠線大湳站G04共構及站內轉乘，為桃園八德至新北鶯歌相較於公車轉火車時間，不用繞行，更縮短20分鐘，肩負串聯桃園市「三心六線」與新北市「三環六線」捷運路網要角。

桃園市捷工局長劉慶豐指出，桃園八德地區緊鄰桃園及新北，人口逐年穩定增長，捷運三鶯線延伸八德不僅只是多一條捷運線，除可銜接新北市鶯歌、三峽等知名景點，透過一車到底經三鶯線可至板南線頂埔站轉乘，未來台北、新北市民也可利用這條捷運線便捷前往桃園，體驗多元風景與在地魅力，促進區域交流與觀光發展，讓往來八德、鶯歌、三峽及土城通車距離縮短，強化北北桃軌道運輸路網。

