三鶯捷奏響起 雷嘉汭帶路六分鐘看三鶯

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三鶯線形象影片發布貴賓合影。(圖:新北市捷運局提供)

▲三鶯線形象影片發布貴賓合影。(圖:新北市捷運局提供)

新北捷運三鶯線進入通車倒數階段！繼本月七日順利完成履勘後，新北市政府於十一日在市府三樓逗點實驗室舉辦「三鶯線形象影片發布記者會」。新北市長侯友宜率領新北市捷運局長李政安及捷運公司董事長林祐賢共同出席，正式公布以「三鶯捷奏」為主題的形象影片，並邀請新生代實力派演員雷嘉汭擔任形象代言人，透過細膩鏡頭展現沿線人文風貌、產業特色與城市魅力。

新北市長侯友宜指出，三鶯線後續取得交通部營運許可後即可正式通車，屆時可縮短三鶯地區往返台北約二十分鐘通勤時間。隨著新北捷運「七線齊發」，逐步實現「北接基隆、中接台北、南接桃園」的北台灣整體軌道運輸網絡願景。

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侯友宜進一步指出，三鶯線形象影片特別找來新生代演員雷嘉汭拍攝，就如同捷運三鶯線一樣青春、活力又具實力。透過短短的六分鐘系列短影片，帶領大家認識三鶯線特色、車站周遭景點與地方人文風景，象徵三鶯線的到來，不僅縮短區域距離，更帶動沿線土地活化、產業升級與觀光發展。

李政安表示，形象影片以「城市節奏」與「生活故事」作為敘事主軸。影片中描述頂埔站專屬到站音樂響起，開啟民眾日常；台北大學站除展現大學生的青春洋溢，也透過全台唯一捷運仿古橋梁，象徵三鶯地區歷史文化的根與未來成長的芽；陶瓷老街站的陶藝青年則透過作品展現捷運多元便利；鶯歌車站描繪城市的日常序曲，三鶯線成功串起民眾的生活節奏。

擔任形象代言人的雷嘉汭分享，她在拍攝期間實地走訪土城、三峽及鶯歌，不僅深入認識地方文化，也深刻感受到在地的活力。本身就喜歡去鶯歌老街走走逛逛的雷嘉汭興奮表示：「以後搭捷運去逛老街、體驗在地特色就更方便了！」

新北市捷運局補充，希望透過形象影片發布及系列宣傳活動，讓更多市民朋友認識並期待三鶯線，共同迎接通車的重要時刻。未來市府也將持續推動軌道建設，打造宜居、宜業、宜學的幸福新北。